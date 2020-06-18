إثيوبيا ترفض كل الحلول| أسباب فشل مفاوضات سد النهضة

مواقف متعنتة على الجانبين الفني والقانوني.. هكذا رسمت إثيوبيا خارطة طريق مفاوضات مع “مصر والسودان” حول طريقة تشغيل “سد النهضة”.. لذلك صرح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بأن المفاوضات لم تحقق تقدم يذكر على مدار الفترة الماضية.

ووسط هذا توجد العديد من الحقاق تضمنها بيان مصر بشأن مفاوضات قضية مياه النيل وسد إثيوبيا، ينبغي للمطلع أن يعلم بها، ومن بينها: رفض إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تبرم الدول الثلاث اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات بأعالي النيل الأزرق. ورفضت الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات.

كما اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.

ومن جانبها، انخرطت مصر في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق بحسن نية سعيًا منها لاستكشاف كل السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد في الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب: ولكن مع الأسف، استمرت إثيوبيا في مواقفها المتشددة.

ولم تكتف إثيوبيا بذلك أيضًا بل اعترضت في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات.