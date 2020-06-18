بتوجيهات من الرئيس السيسي.. إعادة العمال المحتجزين من ليبيا إلى مصر

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. إعادة العمال المحتجزين من ليبيا إلى مصر

تأكيدًا أن مصر لا تترك أبناءها في أي مكان وتدافع عنهم وتسعى بشتى الطرق كي تنقذهم من المخاطر التي تحدق بالعالم وتصون كرامتهم، تمكنت أجهزة الدولة المختصة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا، بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووصل العمال المصريون المحتجزون بليبيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إلى أرص الوطن.

وكان مقطع فيديو مصور، أظهر مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وحشي وإهانة تعرض لها عمال مصريون في مدينة ترهونة الليبية جنوب شرق العاصمة طرابلس، بعد اعتقالهم من ميليشيا مسلحة، يقول ناشطون إنها تابعة لقوات بركان الغضب.

فيما أصدرت وزارة الداخلية الليبية، الأربعاء، بيانًا، تؤكد فيه القبض على المتورطين في واقعة الإساءة إلى مجموعة من العمالة المصرية، وتعذيبهم بطريقة مهينة.

وقالت الوزارة في بيانها، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها “تمكنت الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية”.

وأضافت أن الأجهزة تمكنت أيضًا من “كشف هوية المتورطين في هذه الواقعة، وإلقاء القبض عليهم، ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص، تحضيرًا لإحالتهم لمكتب النائب العام”.