“الصحة” تكشف عن أكثر 8 محافظات إصابة بكورونا

كشفت وزارة الصحة عن المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت وزارة الصحة، الأربعاء، 1363 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و84 حالة وفاة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات 49219 حالة، فضلًا عن 1850 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن أكثر 8 محافظات إصابة بكورونا هي: “القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، الإسكندرية والبحيرة”.

وقررت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، عقد اجتماع تنسيقي بشكل يومي، عبر تقنية “الكونفرانس كول” مع محافظي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، إسكندرية والبحيرة)، وعدد من قيادات الوزارة، ومديري المستشفيات في تلك المحافظات؛ لبحث تداعيات الموقف، والوقوف على أي تحديات والعمل على حلها بشكل فوري.