السويس تسجل 50 حالة جديدة بكورونا.. تعرف على إجمالي الإصابات والوفيات

سجلت محافظة السويس، الخميس، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالمحافظة إلى 806 حالات.

وأعلنت مديرية الصحة في السويس، أنه جرى حجز المصابين في أقسام العزل بمستشفيات الحميات، والصدر، والتأمين الصحي، والمستشفى العام، مع صرف العلاج للحالات البسيطة لاستكمال علاجها بالعزل المنزلي.

وأضافت أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفيات أو بالعزل المنزلي بلغ 432 مصابًا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 275 حالة تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات.

وكشفت “صحة السويس”، عن وفاة أربع حالات كانوا يعانون من أمراض مزمنة لترتفع حالات الوفاة لـ 49 حالة.