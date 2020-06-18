موجز أخبار مصر اليوم.. الأطباء تحذر من إصابة 1000 طالب يومياً بـ كورونا، بيان هام من الجوازات السعودية بشأن تأشيرة الوافدين المنتهية

موجز أخبار مصر اليوم.. الأطباء تحذر من إصابة 1000 طالب يومياً بـ كورونا، بيان هام من الجوازات السعودية بشأن تأشيرة الوافدين المنتهية

موجز أخبار مصر اليوم، حيث نًشر “مصر 365” المزيد من الأخبار الهامة والعاجلة على مدار الساعات القليلة الماضية، وكان أبرزها ما يلي:

أفضل الطرق الآمنة للاستثمار في ظل جائحة كورونا

يشهد العالم ظروف صعبة لم يعشها منذ فترة طويلة بعد تفشي فيروس كورونا، والذي فتك باقتصاد الدول أجمع من دون أي استثناء. وفي ظل معاناة العالم من هذه الجائحة الحالية وتبعاتها، فإن إيجاد الخيارات الأمثل للاستثمار هو ما يشغل بال الجميع الآن. والسؤال الأكثر تداولا هذه الفترة هو: ما هو الاستثمار الأفضل في زمن الكورونا؟

ما بين التفاؤل والتشاؤم، الجميع في مفترق طرق. لكن يتفق الخبراء والمختصون بالاستثمار، أن هناك خيارات استثمارية قد توفر فرص كبيرة في هذه الأزمة، لكنها تنطوي على مخاطر عالية وبالتالي فهي صالحة للمستثمر المتمرِّس والمحترف. أما بالنسبة للمستثمر المتحفظ، فيمكنه اللجوء إلى الاستثمارات الآمنة خلال هذه الفترة الصعبة.

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السويس تسجل 50 حالة جديدة بكورونا.. تعرف على إجمالي الإصابات والوفيات

سجلت محافظة السويس، الخميس، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالمحافظة إلى 806 حالات.

وأعلنت مديرية الصحة في السويس، أنه جرى حجز المصابين في أقسام العزل بمستشفيات الحميات، والصدر، والتأمين الصحي، والمستشفى العام، مع صرف العلاج للحالات البسيطة لاستكمال علاجها بالعزل المنزلي.

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نقابة الأطباء تحذر من إصابة 1000 طالب يومياً بـ كورونا في امتحانات الثانوية وتطالب بتأجيلها

طالب الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، والدكتورة شيرين غالب نقيب الأطباء بالقاهرة، بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، المقرر عقدها في 21 يونيو الجاري، وذلك خوفًا من انتشار عدوى فيروس كورونا بين الطلاب.

جاء ذلك في خطاب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

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الجوازات السعودية تصدر توضيحا عن تأشيرة الوافدين المنتهية خارج المملكة

أكدت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، أنه سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الوافدين الموجودين خارج المملكة سواء إقامتهم «سارية أو منتهية»، بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد.

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تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة كفر الشيخ

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الأربعاء، 79 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إثر مخالطة أغلبهم لحالات مرضية مصابة بالفيروس.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات له، أنه جرى أخذ عينات منهم، لتحليلها وأثبتت نتائجها إصابة 79 شخصًا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهي المسحات التي جرى أخذها من المرضى بتاريخ الثلاثاء 16 / 6 / 2020، وجاري العمل في فحص المسحات الخاصة بيوم الأربعاء 17 / 6 / 2020.

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الدولار والين يرتفعان الخميس مع تنامي العزوف عن المخاطرة

ارتفع الدولار والين الياباني يوم الخميس مع دعم تنامي المخاوف بشأن زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ “كوفيد-19” للطلب على الملاذات الآمنة في العملتين الأمريكية واليابانية، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”.

وتراجع دولار أستراليا بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد خسر وظائف تزيد عن مثلي ما كان متوقعا في مايو أيار مما سلط الضوء على الضرر الذي تسببت فيه إجراءات العزل العام التي فرضتها الحكومة لاحتواء انتشار المرض.

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البنك الأهلي يعلن عن تقديم 8 خدمات الكترونية هامة لعملائه بالتعاون مع “فوري”

أعلن البنك الأهلي المصري أنه بالتعاون مع شركة فوري بدأ تقديم العديد من خدمات الدفع الالكتروني لعملاء البنك من خلال بوابة دفع إلكتروني خاصة بالبنك، ويأتي ذلك في إطار دوره لدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

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قطر تعلن عدد إصابات كورونا اليوم والإجمالي يتخطى 84 ألف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد، إلى 84,441 حالة.

جاء ذلك، بعد تسجيل 1267 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيان صحفي لـ”الصحة القطرية” على موقعها الإلكتروني.

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اقتصادي أميركي يتوقع انخفاض الدولار 35%

رجح خبير اقتصادي أمريكي، حدوث انهيار كبير للدولار قريبًا، لافتًا إلى أن وضعه الحالي يختلف عن السابق، لأن ضعفه يستند إلى ميزان المدفوعات والسعر الحقيقي.

وأوضح ستيفن روتش، كبير الاقتصاديين السابق في مؤسسة “مورجان ستانلي”، إحدى أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة، أن النظرة التقليدية لسوق الصرف الأجنبي خلال الأزمات تشير إلى أن الدولار لا يمكن أن يسير إلا في اتجاه صعود واحد.

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ارتفاع جديد للدولار في السوق الموازي وثبات بالبنوك

ارتفع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بقيمة 3 قروش وصولاً إلى 16,28 جنيه للشراء و 16,38 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنوك لليوم السابع علي التوالي، وسجل 16,13 جنيه للشراء و16,23 جنيه للبيع ، كأعلي سعر في البنوك التالية “الكويت الوطني و المصرف العربي الدولي، مصر ايران للتنمية، كريدي اجريكول، قناة السويس، البركة، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، التجاري الدولي، عودة، اتش اس بي سي، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي، التعمير والاسكان، مصرف أبوظبي، بيريوس”.

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6 بنوك تطرح شهادات ادخار 3 أعوام بأعلى سعر فائدة

يبحث كثير من المُدّخرين عن أوعية ادخارية متوسطة لأجل وثابتة العائد لضمان الحصول على فائدة مناسبة لفترة زمنية في حدود الثلاثة سنوات.

وفي هذا الإطار تتيح بنوك عاملة بالسوق المحلية شهادات ادخارية بعوائد جيدة لأجل 3 سنوات تتنوع بحسب دورية صرف العائد، وفيما يلي تفاصيل هذه الشهادات والعائد عليها في 6 بنوك كبرى وهي ” بنك الاستثمار العربي و البنك الأهلي، البنك التجاري الدولي، بنك مصر، البنك العربي الأفريقي، بنك القاهرة” تتيح أعلى عوائد على أجل الثلاث سنوات.

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بعد انتهاء التفاوض.. “الري” تكشف 6 حقائق حول مفاوضات سد النهضة

مواقف متعنتة على الجانبين الفني والقانوني.. هكذا رسمت إثيوبيا خارطة طريق مفاوضات مع “مصر والسودان” حول طريقة تشغيل “سد النهضة”.. لذلك صرح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بأن المفاوضات لم تحقق تقدم يذكر على مدار الفترة الماضية.

ووسط هذا توجد العديد من الحقاق تضمنها بيان مصر بشأن مفاوضات قضية مياه النيل وسد إثيوبيا، ينبغي للمطلع أن يعلم بها، ومن بينها: رفض إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تبرم الدول الثلاث اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.

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الصحة تعلن أكثر 8 محافظات إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حتى اليوم الأربعاء.

كانت وزارة الصحة سجلت 1363 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا المستجد، و84 حالة وفاة، اليوم الأربعاء، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات 49219 حالة، فضلًا عن 1850 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن أكثر 8 محافظات إصابة بكورونا هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، الإسكندرية والبحيرة.

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للمعزول منزليا: توجه فورا للمستشفى حال ظهور هذا العرض.. واحذر استنشاق البصل

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويحاوطنا عددا كبيرا من الشائعات والنصائح المغلوطة، خاصة تلك التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز ما تردد مؤخراً حول استنشاق مريض كورونا الذي يعاني من ضيق في التنفس للبصل.

ويوضح الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، أن حالات مصابي كورونا التي يمكنها العلاج بالعزل في المنزل هم فقط الذين يعانون من الأعراض الضعيفة والمتوسطة والتي لا يشملها عرض ضيق التنفس، وفي حالة الشعور بضيق التنفس ونقص الأكسجين يجب التوجه فوراً للمستشفى لأخذ جلسات تنفسية وجلسات استنشاق البخار.

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“الفقي” يتهم “ثورة يناير” و”قوى خفية” دعمت إثيوبيا في أزمة سد النهضة

حمل المفكر السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، الدكتور مصطفى الفقي، الفوضى التي صاحبت أحداث ثورة 25 يناير 2011، الأزمة الحالية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

وقال: “الموقف الحالي لم يكن ليحدث لولا فوضى يناير”.

وأوضح “الفقي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر” الأربعاء، أن الإثيوبيين كانوا يرغبون في بناء سد خلال فترة حكم الرئيس مبارك، ولكنه كان صغيرًا يحجز 14 مليار متر مربع من المياه.

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كيفية احتساب العلاوات الخمس والزيادات الجديدة لأصحاب المعاشات

يترقب أصحاب المعاشات على مستوى جميع محافظات الجمهورية بفارغ الصبر مطلع شهر يوليو القادم من العام الحالي 2020، من أجل صرف الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصفة رسمية يوم أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يحصل أصحاب المعاشات على 3 زيادات مختلفة، وتتمثل هذه الزيادات في كلاً من: الزيادة السنوية بنسبة 14 % / العلاوات الخمس لمن خرج على المعاش من 2006 إلى غاية 2015 / المتجمدات الخاصة بالعلاوات الخمس.

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