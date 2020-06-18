قطع الكهرباء غداً الجمعة على جميع مناطق مدينة الإبراهيمية بالشرقية

قطع الكهرباء غداً الجمعة على جميع مناطق مدينة الإبراهيمية بالشرقية

صرحت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية التابعة لمحافظة الشرقية، تحت رئاسة رئيس المدينة المهندس صبحي الهادي سليمان، عن قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين، غداً الموافق الجمعة، بجميع مناطق القرى وكذلك في كافة الوحدات المحلية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية.

وأوضح المهندس صبحي الهادي سليمان أن سبب قطع التيار الكهربائي في كافة المناطق بمدينة الإبراهيمية بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لمحطة محولات كهرباء المدنية.

ومن المتعين أن تكون فترة الانقطاع من تمام الساعة الـ 5:00 صباحاً، ولمدة ساعتين فقط، وذلك ضمن إجراءات الصيانة الشهرية الخاصة بمحطات الكهرباء بمدينة الإبراهيمية التابعة لمحافظة الشرقية.

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