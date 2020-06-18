الجريدة الرسمية تنشر قرار فرض رسوم دخول على مواطني دول الخليج الي مصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن فرض رسوم تحصيل تأشيرة دخول إلى الأراضي المصرية على الزائرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء هذا الإجراء بناءاً على القرار الوزاري الذي تم نشره بجريدة الوقائع المصرية، والذي أكد أنه سوف يتم تحصيل رسوم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، تبعاً لأحكام القانون المنظم لهذا الأمر، منها الدول التالية:

المملكة السعودية السعودية.

الإمارات.

الكويت.

البحرين.

سلطنة عمان.

وسوف يتم تطبيق رسوم تأشيرة الدخول إلى الأراضي المصرية بالنسبة لمواطني قطر، بالإضافة إلى حاجتهم للحصول على موافقة من وزير الخارجية للسماح لهم بدخول البلاد.

وقد صدر هذا القرار بعد الاطلاع على القانون الصادر تحت رقم 89 لعام 1960، بشأن دخول الأجانب إلى البلاد، وبناءاً على القرار الصادر عن وزير الداخلية تحت رقم 31 لعام 1960 بشأن تأشيرات الدخول وتعديلاته، وبناءاً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالجلسة التي حملت رقم 95 المنعقد في تاريخ 10 من شهر يونيو لعام 2020.

وقد قامت جريدة الوقائع المصرية الرسمية بنشر نص القرار الوزاري، الذي تضمن أيضاً على إعفاء السائحين القادمين إلى البلاد على متن الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية من رسوم تأشيرة الدخول، حتى يوم 31 من شهر أكتوبر القادم 2020.

إقرأ الرئيس السيسي يصدر قانونًا جديدًا بشأن الحد الأدنى للعلاوة الدورية