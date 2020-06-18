تعليق غرفة صناعة الأدوية على تسعير دواء علاج فيروس كورونا بمصر

أعلن رئيس غرفة صناعة الأدوية الدكتور علي عوف، عن التفاصيل كاملة بشأن المفاوضات الجارية مع شركة “إيفا فارما” التي تعد الوكيل الوحيد عن الشركة العالمية “جلياد” في مصر والشرق الأوسط من أجل تصنيع وتصدير أدوية “ريديمسفير، وفافيلافير” في مصر.

أعلن الدكتور علي عوف، إنه من المتوقع بإن يتم إجراء مفاوضات بين غرفة صناعة الأدوية وشركة إيفا فارما بشأن سعر الدواء بالأسواق المصرية، وأوضح إلى أن تلك الخطوة تتم بالتوازي مع وزارة الصحة والسكان وغرفة صناعة الأدوية مع الشركة الحاصلة على حق التصنيع.

كما أضاف رئيس غرفة صناعة الأدوية، أن الخطوة الأولية سوف تتعلق بالمستشفيات، حيث أن توفير الدواء بها يكون بالمجان، خصوصاً بأنه يتم صرف الدفعات بالمجان لعلاج المرحلة الأولى من الإصابة بالفيروس.

وأكد الدكتور علي عوف، أنه لم يتم الاتفاق حتى الوقت الراهن على تسعيرة الدواء داخل السوق المحلي، وأضاف أن المفاوضات سوف إجرائها فيما بعد بشأن تسعير دواء كورونا في المستشفيات الخاصة، والصيدليات، بين الشركة وغرفة صناعة الأدوية، ووزارة الصحة والسكان.

إقرأ عاجل: نقابة الأطباء تحذر من إصابة 1000 طالب يومياً بـ كورونا في امتحانات الثانوية وتطالب بتأجيلها