أخر واهم الاخبار.. الصحة تعلن حصيلة كورونا اليوم، فرض رسوم دخول على مواطني دول الخليج، 4 نجاحات للوفد المصري في الاجتماع الأخير لسد النهضة

أخر واهم الاخبار.. الصحة تعلن حصيلة كورونا اليوم، فرض رسوم دخول على مواطني دول الخليج، 4 نجاحات للوفد المصري في الاجتماع الأخير لسد النهضة

اهم الاخبار، شهدت الساعات القليلة الماضية، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استمرار انخفاض عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الخميس، وفرض رسوم دخول على مواطني دول الخليج، وتعليق غرفة صناعة الأدوية حول سعر دواء علاج فيروس كورونا في مصر، وحالة من الذعر في العالم بعد انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا في بكين.

ويرصد “مصر 365” أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية على النحو التالي:

استمرار الانخفاض لليوم الثاني.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافَى.

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مصر تفرض رسوم دخول على مواطني دول الخليج

قالت وزارة الداخلية المصرية، إنه سيتم تحصيل رسوم تأشيرة دخول للأراضي المصرية، من الزائرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب القرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية، سيتم تحصيل الرسوم من مواطني دول السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

أما بالنسبة لمواطني دولة قطر، فسيتم أيضا تحصيل الرسوم دخول منهم، غير أنهم سيحتاجون لموافقة من وزير الخارجية للسماح لهم بدخول الأراضي المصرية.

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وزير الري الأسبق يستعرض 4 نجاحات للوفد المصري في الاجتماع الأخير لسد النهضة

كشف نصرالدين علام وزير الري الأسبق، أن المفاوض المصري في الجولة الأخيرة للمفاوضات حول سد النهضة حقق عدة نجاحات.

واستعرض علام، في منشور له على صفحته الشخصية، بموقع “فيسبوك”، الخميس، تلك النجاحات ومنها.. الدفاع عن حقوق مصر المائية في إطار القانون الدولي.

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نقابة الأطباء تحذر من إصابة 1000 طالب يومياً بـ كورونا في امتحانات الثانوية وتطالب بتأجيلها

طالب الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، والدكتورة شيرين غالب نقيب الأطباء بالقاهرة، بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، المقرر عقدها في 21 يونيو الجاري، وذلك خوفًا من انتشار عدوى فيروس كورونا بين الطلاب.

جاء ذلك في خطاب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

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أول تعليق من غرفة صناعة الأدوية حول سعر دواء علاج فيروس كورونا في مصر

كشف الدكتور علي عوف رئيس غرفة صناعة الأدوية، تفاصيل المفاوضات مع شركة “إيفا فارما” الوكيل الوحيد عن شركة “جلياد” العالمية في مصر والشرق الأوسط لتصنيع وتصدير أدوية “ريديمسفير، وفافيلافير” في مصر.

وقال عوف، إنه من المتوقع وجود مفاوضات بين الغرفة والشركة حول سعر الدواء في الأسواق، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتم بالتوازي مع وزارة الصحة والسكان والغرفة مع الشركة الحاصلة على حق التصنيع.

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الصحة العالمية تعلن عن موعد توفير لقاح فعال ضد فيروس كورونا

أعربت منظمة الصحة العالمية عن أملها في توافر نحو ملياري جرعة من لقاح ضد كوفيد – 19 بحلول نهاية العام المقبل ليتم تخصيصها “للسكان ذوي الأولوية”.

وقالت كبيرة العلماء في المنظمة الدكتورة سمية سواميناثن في مؤتمر صحفي: “إنه لأمر كبير إذا لم يكن لدينا أي لقاح مجرب”، حسبما ذكرت قناة “العربية” الإخبارية.

وفيما تخضع العديد من اللقاحات المرشحة للاختبار حاليا، تأمل الصحة العالمية أن يثبت البعض منها على الأقل أنه قابل للاستخدام العام المقبل.

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مفاجأة.. هذا ما يحدث لمرضي “كورونا” عند الاستلقاء على بطونهم لمدة ساعة

توصلت دراسة حديثة إلى أن الاستلقاء على المعدة لمدة ساعة واحدة فقط يحسن بشكل كبير مستويات الأكسجين لدى مرضى فيروس كورونا في المستشفى.

ووجد الباحثون أنه ساعد لدى بعض المرضى في زيادة متواضعة بمستويات تشبع الأكسجين، حيث ارتفع من 90% إلى 100%، حسب ما جاء في موقع “روسيا اليوم”.

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فيتامين “د” بمواجهة كورونا.. هل يقي “غذاء الشمس” من الإصابة؟

لا تزال جدوى فيتامين “د” في التصدي لمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، مثار مراجعات الأجهزة الصحية في بريطانيا.

إذا تدرس السلطات الطبية في بريطانيا أدلة جديدة توصي بإعطاء المجموعات الأكثر عرضة للإصابة بـفيروس كورونا جرعات من فيتامين “د” لتقليل احتمال إصابتهم، وفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

ويقود أدريان مارتينو، أستاذ أمراض الجهاز التنفسي في جامعة كوين ماري في لندن، فريقا من الباحثين في محاولة للتعرف على الأسباب التي تزيد احتمال الإصابة بمرض كوفيد-19، ويركز هو وفريقه على نقص “فيتامين د” كأحد الأسباب الرئيسية لذلك.

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غدًا.. قطع الكهرباء عن كافة القرى التابعة لمدينة الإبراهيمية بالشرقية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية، بالشرقية، برئاسة المهندس صبحي الهادي سليمان، رئيس المدينة، قطع الكهرباء لمدة ساعتين، غدًا الجمعة، عن كافة مناطق القرى والوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لمحطة محولات كهرباء المدينة.

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تفشي كورونا مجددا في بكين يثير الذعر في العالم

أثارت عودة انتشار فيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين، انطلاقاً من بؤرة يُعتقد بأنّها سوق تشينفادي لبيع الأغذية بالجملة، ذعراً عالمياً، بعد فترة من انخفاض عدد الإصابات وعدم تسجيل وفيات جديدة، ونجاح البلاد، التي يُعتقد بأن الفيروس المستجد بدأ منها، في السيطرة بشكل واسع على تفشيه عبر إجراء عمليات فحص واسعة وفرض تدابير إغلاق في وقت سابق من العام. وأعلن رئيس بلدية بكين الأربعاء 17 يونيو (حزيران)، أن العاصمة سجّلت خلال الساعات الـ 24 الفائتة 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة يومية شبه مستقرّة لليوم الرابع على التوالي. وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد الإصابت الجديدة المؤكدة في بكين خلال الأيام الستة الأخيرة إلى 137، في وقت أغلقت السلطات نحو 30 تجمّعاً سكنياً في المدينة وأجرت فحوصات لعشرات آلاف الأشخاص.

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اتحاد الكرة يعلن نتائج اجتماعاته مع الأندية وملف عودة النشاط

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن انتهاء الاجتماعات التي أجرتها اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني مع أندية القسمين الأول والثاني، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، حيث ناقشوا أمرين، وتم الاطلاع على الملف الطبي لعودة النشاط.

وقال اتحاد الكرة في البيان الختامي للاجتماعات: “تم الاجتماع الأخير للجنة بحضور أندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة وحرس الحدود والجونة”.

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6 بنوك تطرح شهادات ادخار 3 أعوام بأعلى سعر فائدة

يبحث كثير من المُدّخرين عن أوعية ادخارية متوسطة لأجل وثابتة العائد لضمان الحصول على فائدة مناسبة لفترة زمنية في حدود الثلاثة سنوات.

وفي هذا الإطار تتيح بنوك عاملة بالسوق المحلية شهادات ادخارية بعوائد جيدة لأجل 3 سنوات تتنوع بحسب دورية صرف العائد، وفيما يلي تفاصيل هذه الشهادات والعائد عليها في 6 بنوك كبرى وهي ” بنك الاستثمار العربي و البنك الأهلي، البنك التجاري الدولي، بنك مصر، البنك العربي الأفريقي، بنك القاهرة” تتيح أعلى عوائد على أجل الثلاث سنوات.

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