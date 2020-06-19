طقس 3 أيام تكشف عنه الأرصاد: الأحد يشهد ذروة الحرارة

طقس 3 أيام كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ليشمل أيام 19 و20 و21 من شهر يونيو الجاري، ونستعرض تفاصيل طقس كل يوم منهم.

طقس اليوم الجمعة

من المتوقع أن يكون طقس اليوم الجمعة مائلا إلى الحرارة وذلك على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

على أن يعتدل الطقس على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لكن من المتوقع أن يكون لطيفًا في الليل على كل الأنحاء كما أنه سوف يكون معتدلا على جنوب الصعيد.

أما عن الرياح فإنها تشهد اعتدالا كما أنها سوف تنشط في بعض الأحيان على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، كما أنها سوف تكون نشطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، فينتج عنها اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، وتكون الرياح مثيرة للأتربة على جنوب سيناء وعدد من مناطق جنوب البلاد.

أما نسب الرطوبة العظمى والصغرى، إذ تتراوح النسبة على القاهرة والوجه البحري بين 75 حتى 30 درجة، والسواحل الشمالية نسبة الرطوبة فيها تكون بين 80 حتى 40 درجة، وشمال الصعيد نسبة الرطوبة فيه تتراوح بين 45 حتى 20 درجة، وعلى جنوب الصعيد بين 30 حتى 15 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة:

القاهرة الكبرى 33 – 21

الوجه البحري 33 – 21

السواحل الشمالية الغربية 27 – 20

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 29 – 22

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 – 26

شمال الصعيد 34 – 23

جنوب الصعيد 38 – 27

طقس غدا السبت

من المتوقع أن يكون طقس الغد السبت مائلاً للحرارة في النهار لطيفا في الليل وذلك على القاهرة والوجه البحري، بينما سوف يكون حارًا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء في الصباح ومعتدل في الليل، وعلى شمال وجنوب الصعيد يشهد حرارة شديدة في النهار ومعتدل في الليل.

وفي ساعات الصباح الأولى تتكون شبورة مائية، أما الرياح فإنها تشهد اعتدالا ولكنها على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما ينتج عنه اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت:

القاهرة الكبرى 34 – 22

الوجه البحري 34 – 22

السواحل الشمالية الغربية 29 – 21

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 29 – 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 – 26

شمال الصعيد 35 – 24

جنوب الصعيد 38 – 28

طقس الأحد

من المتوقع شهوده ارتفاعًا في درجات الحرارة، فيتوقع خبراء الأرصاد طقسا شديد الحرارة في النهار ومعتدلا في الليل على أغلب الأنحاء باستثناء السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

أما الرياح فإنها تصنف بين معتدلة حتى نشطة في بعض الأحيان، كما أنها على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وكذلك جنوب ووسط سيناء، ستكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبري، ينتج عنها اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد:

القاهرة الكبرى 39 – 25

الوجه البحري 39 – 25

السواحل الشمالية الغربية 40 – 23

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 38 – 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 – 27

شمال الصعيد 39 – 26

جنوب الصعيد 41 – 28