وزير التعليم: امتحانات الثانوية 21 يونيو.. وتأجيلها قرار دولة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء امتحانات الثانوية العامة، يوم الأحد الموافق 21 من يونيو الحالي، كما هو معلن من قبل، مشيرا إلى أن قرار عقد الامتحانات يرجع إلى دولة بأكملها، وأن الوزارة ستفعل أي شيء ممكن من أجل تأمين الطلاب في أثناء أداء الامتحانات.

وأكد وزير التعليم أنه سيجرى توفير مراجعة ليلة الامتحان لكل مادة من المواد المتاحة على المنصة قبل انطلاق امتحان المادة بعدة أيام قليلة، مطالبا الطلاب بالدخول إلى مراجعات ليلة الامتحان للمواد التي جرى إتاحتها عبر منصة thanaweya.net؛ لمناقشة شكل الأسئلة، وطريقة التعامل معها وحلها بطريقة نموذجية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المراجعات ستكون متاحة مجانًا تحت رعاية البنك الأهلي المصري، لفترةٍ محدودة حتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

يشار إلى أن الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، والدكتورة شيرين غالب نقيب الأطباء بالقاهرة، طالبا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، المقرر عقدها في 21 يونيو الجاري، وذلك خوفًا من انتشار عدوى فيروس كورونا بين الطلاب.

جاء ذلك في خطاب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وذكر الطلب أن جائحة فيروس كورونا المستجد مازالت غير واضحة الملامح، لما تشكله من بؤرة انتشار في ظل التزايد المطرد للأعداد.

وتابع “من المعلوم أنه يستحيل وقاية هذه الأعداد الغفيرة من الطلاب وذويهم حتى تحت أحسن الظروف والإجراءات، مما سوف ينتج عنه زيادة حتمية في عدد الإصابات بين صفوف الطلاب على مستوى الجمهورية”.

وجاء في الخطاب إن الطلاب لن يتأثروا بتأجيل الامتحان والبت في أمره حتى يتضح أمر الجائحة ولن يتأثر مستقبلهم بأي شكل من الأشكال.

وأضاف: “إذا افترضنا نسبة إصابات لا تزيد على 1%، فذلك يترجم لنحو ألف طالب يوميا في عدد أيام الامتحان، ولعل إصابة طالب تساوي إصابة أسرة مصرية، ولن يتحمل القطاع الطبي تلك الزيادات”.