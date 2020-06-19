صرف علاج 3 أشهر.. تفاصيل مبادرة علاج الأمراض المزمنة وأماكنها

مبادرة رئيس الجمهورية من أجل علاج الأمراض المزمنة ومتابعتها، أعلنت إطلاقها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وذلك تحت شعار 100 مليون صحة.

تستهدف المبادرة دعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة من أجل أن يواصلوا استكمال العلاج الخاص بهم وكذلك متابعة حالتهم الصحية بأشكال آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، إلى جانب القوافل العلاجية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

إعلان الوزيرة حدث في أثناء اجتماع عقدته وزيرة الصحة في ديوان عام الوزارة، اليوم الجمعة، وحضره الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الصحية.

مقتبل الأسبوع القادم، سيكون موعد انطلاق المبادرة الرئاسية وتفعيلها في 8 محافظات، على أن يكون غدا السبت البداية في القاهرة الكبرى، على أن تستكمل بشكل تباعي في محافظات الفيوم، المنوفية، الشرقية، الإسكندرية والبحيرة، وذلك على مدار الأسبوع المقبل، من أجل تقديم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض.

وأشارت وزير الصحة إلى انخفاض إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، بسبب أنهم عزفوا عن المتابعة خشية الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أثناء الفترة الماضية.

وناشدت وزيرة الصحة أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة توجههم إلى أقرب مركز طبي أومستشفى أو وحدة صحية من أجل أن يتابعوا حالتهم الصحية، على أن يصرف لهم العلاج لمدة تكفيهم 3 أشهر، مضيفة أنه تيسييرا على أصحاب الأمراض المزمنة ستتعاقد وزارة الصحة مع أقرب مراكز أو معامل خاصة بهم من أجل إجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة.

القوافل الطبية ستتجه إلى مراكز الشباب في الأحياء والقرى، وخصصت ممرات آمنة من أجل الدخول والخروج في العيادات الخارجية بالمستشفيات من أجل الحد من الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس المستجد، مع الالتزام باتخاذ كل التدابير الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.

عبر تطبيق “صحة مصر” يمكن معرفة أماكن الوحدات والمراكز الطبية المخصصة لتقديم الخدمات الطبية، ويمكن معرفتها كذلك عن طريق الصفحات الرسمية والموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان.

رسائل نصية سوف يستلمها أصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة “100 مليون صحة” عبر هواتفهم المحمولة ، من أجل حثهم على أهمية التوجه بشكل فوري إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية لتوقيع الكشف عليهم.