الحكومة تكشف حقيقة إجراء نظام “درايف ثرو” لتحاليل كورونا في محطات البنزين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” في محطات البنزين من خلال نظام “درايف ثرو” Drive Through.

وفي تقرير الشائعات الأسبوعي، الذي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الجمعة، تم التأكيد فيه على التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي بدورها نفت ما تم تدازله في هذا الشأن.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن خدمة التحاليل بنظام “درايف ثرو” Drive Through متاحة في الوقت الحالي داخل جامعة عين شمس، بإشراف المختصين بالمعمل المرجعي التابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ولا صحة لإجراءه في محطات البنزين من خلال نظام “درايف ثرو” Drive Through.

تبدأ خطوات إجراء مسح فيروس كورونا من خلال نظام “درايف ثرو” Drive Through بتقديم طالب التحليل بحجز الخدمة من خلال تطبيق المحمول، وبعدها يدخل بشكل مباشر من أجل الحصول على الخدمة بسيارته، لتعقم كاملا، وبعدها يتوجه إلى شباك سحب العينة، ليسحب مختص العينة، ويتوجه بعدها للخارج، وينتظر النتيجة التي تصله عبر المحمول خلال ساعات، وبالتالي تقدم الخدمة لأكبر عدد ممكن دون أن يحدث تكدس إلى جانب تطبيق معايير الأمن والسلامة ومكافحة العدوى المنصوص عليها في تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وحدات “Drive Through” يتطلب إنشائها إجراء تجهيزات واجبة من بينها إنشاء تجهيزات مركزية تتضمن وحدة “Molecular Biology”، تخصص لإجراء تحاليل “PCR” على العينات المجموعة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من شأنه تعيين المشرفين على تشغيل الوحدة للالتزام بالمعايير العلمية ومعايير الأمن والسلامة بحسب المعايير الدولية.

وأهابت وزارة التعليم العالي، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بأن يتحروا الدقة ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالشأن من أجل أن يتأكدوا منه قبل نشر ‏معلومات غير مستندة على أي حقيقة وينتج عنها إثارة البلبلة بين المواطنين في الشارع المصري.