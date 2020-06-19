غدا.. أطول أيام العام وذروة الصيف في بؤونة “أبو الحرارة الملعونة”

ذروة فصل الصيف.. تتنظر مصر والدول الواقعة في النصف الكرة الأرضية الشمالي، غدا، موعد ذروة فصصل الصيف والذي يحدث كل عام، إذ يميل القطب الشمالي للأرض في اتجاه الشمس، وتكون أشعتها عمودية تماما على مدار السرطان.

ويعد هذا اليوم فلكيًا “ذروة فصل الصيف”، حيث إن نهار ذاك اليوم هو الأطول في العام، ويكون ليله الأقصر، وترتفع درجات الحرارة في هذا اليوم إثر تعامد أشعة الشمس تقريبا على مناطق شمال خط الاستواء، وبعد هذا التاريخ تنقلب حركة الشمس ظاهريا نحو الجنوب، وتُعرف هذه اللحظة علميًا بـ”الانقلاب الصيفي”، حيث تتجه الشمس يوميا إلى أن يحين موعد الاعتدال الخريفي.

وبعد الاعتدال الربيعي الذي حدث هذا العام، ٢١ مارس، استمرت حركة الشمس في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا، وذلك وفق الحسابات الفلكية التي أعدها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، حتى زادت ساعات النهار، وباتت أشعة الشمس عمودية تمام على مدار السرطان وهو موعد لحظة ما يعرف فلكيا باسم “الانقلاب الصيفي 21 يونيو”.

وعندما يبدأ الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي، يطول النهار إلى أن تصل ساعاته إلى 24 ساعة عند دائرة عرض 66.5 درجة (القطب الشمالي)، أي لا يرى سكان تلك المنطقة الليل طوال فترة الصيف، وتسمى لياليه التي لا تحل “بالليالي البيضاء”، أما في منطقة خط الاستواء فيتساوى الليل والنهار دائمًا، ولهذا يسمى خط الاستواء.

ويكون المصريون على بعد ساعاتٍ قليلة، من إعلان موعد فصل الصيف فلكيا وجغرافيا، حيث تشهد مصر ارتفاعا ملحوظا في درجات حرارة الجو، إذ اقترب شهر بؤونة للعام القبطي 1736 على الانتصاف، وهو شهر يعرف بدرجات الحرارة العالية، وكذا ارتفاع الرطوبة.

العاشر.. هو ترتيب شهر بؤونه بين الشهور القبطية والبالغ عددها 12 شهرا، يحتضنها التقويم القبطي المصري القديم، وهو تقويم وإن كان يبدو أنه يخص مصر وحدها إلا إنه يشمل بعض دول وادي النيل التي لا تزال تستخدمه حاليا.

ويحل شهر بؤونه في الفترة من ٨ يونيو إلى 7 يوليو من كل عام، وهو الشهر الثاني في موسم الحصاد “الشيمو”، وفيه يبدأ جني وحصاد المحاصيل من الحقول والمزارع، ويعود اسم بؤونة لكلمة “باينى” بالقبطي، وأصلها بالهيروغليفية “با أوني”، واسمه مشتق من اسم إله المعادن عند قدماء المصريين الإله “خنتي” أحد أسماء حورس أو الشمس؛ لأن فيه تستوي المعادن والأحجار الكريمة بسبب شدة القيظ لذلك يسميه العامية “باؤنى الحجر”.

ويعرف الفلاحون وعموم المصريون شهر بؤونة بخصائصه المناخية والزراعية المميزة، مثل ارتفاع درجة حرارة فصل الصيف، وفيه يزرع الفلاحون الباذنجان.

وفي تراث الأمثال الشعبية، ذكر شهر بؤونة بأنه “ينشف الميه من الماعونة”، و”بؤونة أبو الحرارة الملعونة”، و”بؤونه نقل وتخزين المونة” أي المؤنة للاحتفاظ بها بقية العام.