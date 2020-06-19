الحكومة تعلن حقيقة عدم وجود أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا

لا توجد أماكن في المستشفيات الحكومة من شأنها استقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، تلك الأنباء التي يم تداولها نفاها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وأكد المركز، في تقرير الشائعات الأسبوعي، الذي أصدره اليوم الجمعة، تواصله مع وزارة الصحة والتي بدورها نفت ما يتداول بل أكدت إتاحة أماكن بالمستشفيات المخصصة لهذا الشأن منذ بدء الأزمة، والتي يصل عددها إلى نحو 340 مستشفى بين عام ومركزي تابع لوزارة الصحة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن توجيه المصاب بالفيروس المستجد بأن يلتزم بالعزل المنزلي لا يعني عدم وجود أماكن في المستشفيات، لكنه يعود إلى أن حالة المصاب الصحية لا تستدعي الحجز في مستشفى العزل.

وخصصت الدولة، خلال مجهوداتها لأن تقدم كل أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لمصابي الفيروس المستجد، 340 مستشفى بين عام ومركزي تابع لوزارة الصحة من أجل مرضى كوفيد – 19، تتضمن 20 مستشفى مخصصة للعزل، و24 مستشفى جامعياً على مستوى الجمهورية، من أجل تشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمعامل الخاصة بتحليل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس إلى نحو 49 معملاً، مشيرة إلى العمل على إضافة 8 معامل أخرى ليبلغ إجمالي عدد المعامل 57 معملاً.

وأهابت الصحة، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام على أن يتحروا الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية من أجل أن يتأكدوا قبل نشر ‏معلومات غير مستندة إلى حقائق، وتنتج عنها إثارة القلق بين المواطنين في الشارع، وأرفقت وزارة الصحة رابط موقعها الإلكتروني الرسمي من أجل التحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الأمر (mohp.gov.eg).