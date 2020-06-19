الأوقاف تنفي تجديد فرش المساجد المغلقة خلال جائحة كورونا بـ6 مليارات جنيه

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما جرى ترديده على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إهدار وزارة الأوقاف لنحو 6 مليارات جنيه؛ من أجل تجديد فرش المساجد المغلقة، خلال جائحة كورونا.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة الأوقاف، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أنه لا صحة لإهدار نحو 6 مليارات جنيه من أجل تجديد فرش المساجد المغلقة، خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الـ 6 مليارات جنيه هي إجمالي ما أنفقته الوزارة على مدار 6 سنوات سابقة، منذ عام 2014 وحتى العام الجاري 2020، وذلك من أجل إحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد التي كانت مغلقة لخطورتها، فضلاً عن صيانة وترميم وفرش كل المساجد على مستوى الجمهورية بما في ذلك المساجد الأثرية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الأوقاف إعداد برامج من أجل تدريب وتأهيل الأئمة، وتحسين أحوالهم المالية، إلى جانب الانفاق على خدمة القرآن الكريم والمدارس العلمية والقرآنية، ومراكز الثقافة الإسلامية، ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم والطباعة والترجمة والنشر، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 700 مليون جنيه سنويًّا.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى الإسهام في توفير سكن كريم وبناء المدارس ودعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليار و600 مليون جنيه، خلال السنوات الست الماضية.

من جانبه، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، إضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة من أجل التأكد قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق، ما تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، مشيرة إلى أنه عند وجود أي استفسارات أو أسئلة حول هذا الشأن يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة ar.awkafonline.com.