الحكومة ترد على أنباء زيادة أسعار تذاكر الطيران بداية يوليو

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما جرى تداوله من أقاويل حول زيادة أسعار تذاكر الطيران وذلك في وقت متزامن مع عودة حركة الطيران المقررة في أول شهر يوليو المقبل.

وأكد المركز، في تقرير الشائعات الأسبوعي، الذي أصدره اليوم الجمعة، تواصله مع وزارة الطيران المدني، والتي بدورها نفت ما يتداول.

وأشارت وزارة الطيرات إلى أن أسعار التذاكر كما هي دون أن يطرأ عليها أي زيادة جديدة، وأكدت على التزامها الشديد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع عودة حركة الطيران، من أجل صحة وسلامة الركاب، ومن بين هذه الإجراءات تعقيم المطارات باستمرار، إلى جانب توفير الكاميرا الحرارية المركبة في صالات الوصول والتي من شأنها فحص درجة حرارة الركاب، بالإضافة إلى تعقيم الطائرة قبل وبعد كل رحلة وتزويدها بالمطهرات، مشددة على إلزام المتواجدين بالطائرة بارتداء القناع الطبي، مع تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، وسوف يحظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة.

وأهابت وزارة الطيران، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية من أجل أن يتأكدوا قبل نشر ‏معلومات غير مسندة إلى حقائق، وينتج عنها بلبلة الرأي العام في الشارع المصري.

كما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انه لا صحة لما جرى تداوله من أنباء بشأن وجود زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام، بدايةً من شهر يوليو المقبل.

وأكد المركز الإعلامي، في تقرير الشائعات الأسبوعي الصادر اليوم الجمعة، أنه جرى التواصل مع وزارة التنمية المحلية والتي أكدت أنه لا صحة لما يتردد بخصوص هذا الشأن نافية تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه لا صحة لوجود أي زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بدءًا من شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أن أسعار التذاكر الحالية كما هي تماما دون إقرار أي زيادات عليها، مع استمرار كل الاشتراكات دون أي تغيير، بهدف التيسير على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.