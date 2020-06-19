الحكومة تنفي زيادة أسعار تذاكر النقل العام أول يوليو المقبل

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انه لا صحة لما جرى تداوله من أنباء بشأن وجود زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام، بدايةً من شهر يوليو المقبل.

وأكد المركز الإعلامي، في تقرير الشائعات الأسبوعي الصادر اليوم الجمعة، أنه جرى التواصل مع وزارة التنمية المحلية والتي أكدت أنه لا صحة لما يتردد بخصوص هذا الشأن نافية تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه لا صحة لوجود أي زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بدءًا من شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أن أسعار التذاكر الحالية كما هي تماما دون إقرار أي زيادات عليها، مع استمرار كل الاشتراكات دون أي تغيير، بهدف التيسير على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

فيما تستمر كل المحافظات على مستوى الجمهورية في تعقيم جميع الأتوبيسات بشكل دوري، وكذلك الجراجات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة؛ من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

كما جرى توزيع كمامات وقفازات بصفة يومية على جميع السائقين والمحصلين، من أجل الحد من انتشار ونقل العدوى، وكذلك الكشف بصفة مستمرة على السائقين والمحصلين قبل صعودهم للأتوبيسات، من أجل التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكدت الوزاة أنه جرى شراء أجهزة رش للتعقيم والتطهير، يجرى وضعها في المحطات النهائية وجميع الجراجات في المحافظات، إضافة إلى توفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، فضلا عن أنه جارٍ توفير أجهزة كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات المحافظات للكشف عن حرارة السائقين والمحصلين قبل الصعود للأتوبيسات لبدء العمل.

وناشدت وزارة التنمية المحليو جميع وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ من أجل التأكد قبل نشر ‏أي معلومات لا تستند إلى أي حقائق، ما تؤدي إلى إثارة البلبلة والرأي العام.