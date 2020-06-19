قبل امتحانات الثانوية العامة.. نصائح لحماية الطلاب من فيروس كورونا

قبل امتحانات الثانوية العامة.. نصائح لحماية الطلاب من فيروس كورونا

امتحانات الثانوية العامة تنطلق بعد غدٍ الأحد، وسط حالة خوف تفوق كل الأعوام الماضية لتزامن انعقادها مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، الأهالي يخشون انتقال العدوى ووزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان يعملون على طمأنتهم بإعلانهم الإجراءات الوقائية المتخذة من أجل حماية الطلاب.

ونستعرض الإجراءات الواجب على الطلاب اتخاذها للحماية من عدوى كورونا، حسب نصائح الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال.

– يجب أن يرتدي الطلاب الكمامة قبل أن يدخلوا اللجنة، مع تجنب لمس الكمامة وقت ارتدائها، ونزعها بالشكل السليم، أي لا تلمس مقدمة الكمامة لكن يفك الطالب الرباط الخاص بها من الخلف.

– يرتدي الطلاب قفازات أثناء الامتحانات حتى يعودوا إلى بيوتهم مرة أخرى، والحرص على عدم لمس الوجه.

– يغسل الطالب يديه جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، قبل أن يدخل اللجنة ويرش يديه بالكحول.

– عدم السلام بالأيدي مع تجنب الأحضان والقبلات، وتجنب التجمعات خارج اللجان.

– الالتزام بمسافة الأمان، وهي ألا تقل عن متر، بينك وبين زميلك والتي حددتها وزارة التعليم، لتجنب انتقال العدوى.

– لا بد من تناول العناصر الغذائية الغنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، واحذر من تناول الكافيين مثل الشاي والقهوة.

– يجب الإكثار من تناول الخضروات الطازجة، والحرص على تناول ملعقتين عسل نحل مع ربع ليمونة يوميًا في الصباح.

– يجب الإكثار من تناول المكسرات وتناول السوائل والعصائر الطبيعية الطازجة.

كما حذر استشاري الحساسية والمناعة، من تجمع أولياء الأمور أمام لجان الامتحانات في انتظار أبنائهم، نظرًا لخطورتها في انتشار الفيروس التاجيا، حيث إن غالبية أولياء الأمور من كبار السن، وهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس نظرا لمناعتهم الضعيفة.