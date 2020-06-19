برلماني يتقدم ببيان عاجل للحكومة بسبب تكدس مصابي كورونا أمام صيدليات الإسعاف

تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ببيان عاجل تقدم به إلى الحكومة يطالبهم فيه بوجوب حل أزمة تكدس مصابي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″وكذلك المخالطين أمام صيدلية الإسعاف من أجل صرف دواء العزل المنزلي.

ووجه أبوالعلا، تحذيره من تحول صيدلية الإسعاف إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا، خاصة خصوصا وأن معظم المترددين عليها من المصابين أو المخالطين وذويهم، ما يشكل تهديدا بانتشار عدوى كورونا بأعداد كبيرة.

كما وجه عضو مجلس النواب دعوته إلى وزارة الصحة بضرورة سرعة التحرك الفوري من أجل تجنب وفوع كارثة لزيادة أعداد المصابين بالفيروس المستجد.

وأكد أبوالعلا، على ضرورة تنفيذ ما قالته وزيرة الصحة بأن العلاج سيتم توصيله إلى المنازل عن طريق القوافل الطبية المترددة على المصابين.

كما تحدث عن اقتراحه بأن يتاح صرف بروتوكولات العلاج لحالات العزل المنزلي والمخالطين في جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، ولا تصرف إلا عن طريق روشتة علاج.

واقترح كذلك بأن يتمكن المتطوعين من المجتمع المدني وأيضا الأحزاب السياسية من توصيل العلاج للمصابين والمخالطين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض نهاية الشهر الماضي آلية تقديم العلاج لمصابي فيروس كورونا المستجد في العزل المنزلي، وذلك على هامش التقرير الذي أرسلته له الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وقامت الدكتورة هالة زايد في ذلك التقرير بتوضيح كافة التفاصيل اللازمة عن آلية علاج مصابي الفيروس المستجد أثناء تواجدهم في العزل المنزلي، وذلك بالنسبة إلى الحالات التي تم التأكد من إيجابية التحاليل الخاصة بها، ولكن دون معاناتها من أعراض المرض إضافة إلى استقرار حالتهم الصحية مما لا يجعل هناك أي داعي لكي يتم حجزهم في المستشفيات سواء العزل أو حتى الفرز.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان في التقرير أن قطاع الطب الوقائي هو من يقوم بتحديد الفئات التي سوف تخضع إلى العزل المنزلي وعدم الحجز في المستشفيات، على أن يتم تجهيز حقيبة بها كافة الأدوية اللازمة التي يحتاجها المريض في المنزل بناءً على حالته الصحية وبروتوكول العلاج الذي يخضع له.

وأشارت أيضاً إلى أن هذه الحقيبة يتم توصيلها بصفة شخصية إلى المريض أثناء تواجده في العزل المنزلي، وذلك عن طريق قطاع الطب الوقائي أو التمريض أو الرائد الريفية، حيث يتم تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بكل مريض من أجل متابعتها.

وشددت الدكتورة هالة زايد في التقرير على أن من يتولى مهمة توصيل حقيبة الأدوية إلى المريض أثناء تواجده في العزل المنزلي، يتم توفير له كافة سبل الحماية أو الوقاية الشخصية حتى لا تنتقل له العدوى، كما يكون مطالباً أيضاً برفع تقارير دورية إلى الأجهزة التابعة لوزارة الصحة والسكان من أجل إتمام عملية التقييم والمتابعة لكل حالة.

ومن جانبه، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على الإشادة كثيراً بهذه المجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة والسكان من أجل علاج مرضى ذلك الوباء في مصر، كما وجه الشكر أيضاً إلى جميع العاملين في الوزارة إضافة إلى مختلف الأطقم الطبية، مؤكداً في الوقت ذاته أن منظومة العزل المنزلي سوف تخفف كثيراً من الضغط على المستشفيات.