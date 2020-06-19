الشارع المصري على موعد مع 3 أحداث هامة بداية من يوليو القادم .. تفاصيل

يترقب كافة مواطني الشارع المصري حلول شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2020، نظراً لكونه سوف يشهد 3 أحداث في غاية الأهمية ولن تعود سوى بالسعادة على الجميع على حد سواء في نهاية المطاف، وهو الهدف السامي الذي تسعى إليه دائماً الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية بناءً على توجيهات من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وتمنح الدولة المصرية في شهر يوليو القادم زيادة بالنسبة لأصحاب المعاشات، إضافة إلى زيادة في مرتبات الموظفين العاملين بالحكومة والقطاع العام، وأيضاً رفع حد الإعفاء الضريبي وهي الأمور التي من شأنها أن تساهم في تخفيف الأعباء المالية على كافة المواطنين في ظل الظروف العصيبة التي مر بها الجميع في الأشهر الماضية بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وإليكم الآن تفاصيل الأحداث الثلاثة التي ينتظرها الشعب المصري بداية من شهر يوليو القادم:

زيادة مرتبات العاملين في الدولة / حيث تبدأ وزارة المالية مع انطلاقة الشهر القادم مباشرة بصرف العلاوة الدورية لكافة الموظفين مع اختلاف قيمة العلاوة بحسب الدرجة الوظيفية، علماً بأن الرئيس السيسي قد أولى هذه الزيادة اهتماماً كبيراً للغاية من أجل الارتقاء بمستوى معيشة العاملين في الدولة.

الزيادة الدورية لأصحاب المعاشات والعلاوات الخمس / حيث تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي بدورها بصرف العلاوة الدورية بنسبة 14% لكافة أصحاب المعاشات بدون أي استثناء على الإطلاق مع انطلاقة الشهر القادم، كما يتم إضافة العلاوات الخمس على المعاشات بالنسبة إلى المستحقين “من خرج على المعاش من 2006 إلى غاية 2015″، أما بالنسبة إلى متجمدات العلاوات الخمس سوف يتم صرفها على 4 دفعات مختلفة تتمثل في يوليو 2020 ثم أكتوبر 2020 ثم يناير 2021 وأخيراً أبريل 2021.

رفع حد الإعفاء الضريبي / حيث يشهد شهر يوليو القادم رفع حد الإعفاء الضريبي بعدما قرر مجلس النواب المصري تعديل قانون الضريبة على الدخل، كما قرر البرلمان تعديل الشرائح التي سوف يتم تطبيقها على أي موظف في الدولة المصرية مهما كانت صفته سواء قطاع عام أو قطاع خاص.

ولا تزال الدولة المصرية صامدة في وجه فيروس كورونا المستجد، بالرغم من التأثير السلبي للأخير على العديد من دول العالم الأخرى، إلا أن الحكومة المصرية وخاصة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قاموا بالوقوف والتصدي لكل العقبات وواجهوا التحديات الصعبة حتى يساهموا في الحفاظ على استقرار الدولة إضافة إلى ضمان المعيشة المناسبة لكافة المواطنين، على أمل أن تنتهي أزمة الجائحة قريباً.