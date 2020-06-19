الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 19 يونيو في مصر .. إجمالي المصابين في ارتفاع مستمر

أصدرت وزارة الصحة والسكان بياناً رسمياً اليوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2020 كشفت فيه عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث واصلت الوزارة رصد الحالات الجديدة من المصابين كما تم تسجيل المزيد من الوفيات إضافة إلى المتعافين على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان رسمي اليوم الجمعة، أن جميع العاملين في القطاع الطبي لا يزالوا يعملون جاهداً بصفة يومية على مدار الساعة من أجل محاولة علاج أكبر عدد ممكن من المصابين المتواجدين في مستشفيات العزل ونزل الشباب.

وأشار أيضاً إلى أن جميع الحالات الجديدة التي يتم التأكد من إيجابية التحاليل الخاصة بها يتم تطبيق عليها مباشرة بروتوكول علاج فيروس كورونا، حيث يتم نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات العزل، فيما يتم نقل الحالات المتوسطة إلى نزل الشباب، بينما يتم فرض العزل المنزلي على الحالات الأخرى سواء البسيطة أو التي لا تعاني من أعراض المرض.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن جميع الحالات المنزلية المفروض عليها العزل المنزلي يتم إيصال لها حقائب المستلزمات الطبية على يد القوافل الطبية المنتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الحالات لا تخرج إلى الصيدليات على سبيل المثال من أجل شراء الأدوية الخاصة بها.

وأضاف أيضاً أن جميع مرضى الفيروس المستجد في مصر يتلقون العلاج اللازم بشكل مجاني بدون تحمل أي تكاليف مادية على الإطلاق، وذلك بغض النظر عن حالتهم الصحية أو المكان الذين يخضعون فيه للعلاج بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن العاصمة القاهرة لا تزال هي أعلى محافظة على الإطلاق تم تسجيل فيها إصابات بالوباء على مدار الأشهر الماضية إلى غاية الآن، فيما حافظت محافظات البحر الأحمر إضافة إلى جنوب سيناء وأيضاً مرسى مطروح على المعدلات المنخفضة لديها حتى الآن.

وشدد أيضاً على أن جميع مواطني الشعب المصري بدون أي استثناء تماماً مطالبين بالالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة التي أقرتها وزارة الصحة والسكان في أكثر من مناسبة سابقة، وفي مقدمة هذه الإجراءات ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة والمزدحمة إضافة إلى التباعد الاجتماعي وأيضاً غسل اليدين بصفة مستمرة بالماء والصابون.

وأشار الدكتور خالد مجاهد في البيان إلى أن اليوم الجمعة قد شهد خروج 400 حالة من مستشفيات العزل بعد التعافي بشكل كامل من المرض، وبالتالي وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 13928 حالة، وذلك من أصل 15373 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية، فيما تم رصد حتى الآن 1774 إصابة جديدة، ووصل إجمالي عدد المصابين إلى 52211 حالة، أما إجمالي عدد الوفيات فقد وصل بدوره إلى 2017 حالة وفاة، بعدما تم تسجيل 79 حالة وفاة جديدة.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو 2020: