حدث ليلاً.. مصر ترد على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي الغير اللائقة وتُحيل أزمة “سد النهضة” إلى مجلس الأمن بعد تعثر المفاوضات

حدث ليلاً.. مصر ترد على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي الغير اللائقة وتُحيل أزمة “سد النهضة” إلى مجلس الأمن بعد تعثر المفاوضات

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على محليا ودوليا، وكان أبرزها ما يلي:

مصر تُحيل أزمة “سد النهضة” إلى مجلس الأمن بعد تعثر المفاوضات

أعلنت مصر الجمعة، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول “سد النهضة” الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية “سد النهضة” الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

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بالفيديو: مصر ترد على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي الغير اللائقة

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري ، مساء الجمعة، أنه تم نقل قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، قائلًا: “إن المادة 35 تتيح للأعضاء بحث أمور السلم في المنطقة”، وأن طلب مصر جاء نظرا لتعثر المفاوضات مع الجانب الأثيوبي.

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب ، أن تصريحات وزير الخارجية الأثيوبي التي قال فيها إن بلاده ستبدأ في ملء السد سواء بموافقة أو عدم موافقة مصر غير لائقة، مشيرًا إلى أن مصر لا تسعى إلى أي تصعيد.

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أسعار العملات والذهب اليوم السبت 20 يونيو 2020

ارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات أمس بقيمة 7 جنيه واستقرت أسعار العملات بسبب العطلة الأسبوعية في البنوك، وشهدت تعاملات السوق الموازي تحركات طفيفة بختام التعاملات.

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اسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 20 يونيو 2020

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أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 20 يونيو 2020

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الصحة تعلن عدد إصابات كورونا اليوم الجمعة 19 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى اليوم.

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الصحة العالمية تحذر: جائحة كورونا تتصاعد والفيروس يتفشى بشكل سريع

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن جائحة كورونا تتصاعد والفيروس يتفشى بشكل سريع.

وأعلن غيبريسوس، حسبما نقلت عنه شبكة “روسيا اليوم”، تسجيل 150 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم أمس، أي أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة.