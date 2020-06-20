بعد ارتفاع عدد الإصابات.. “الصحة” تفسر سبب وفيات كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، مساء أمس، إن مصر لم تشهد قفزات في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، موضحا أن المعدل الأسبوعي للإصابات اليومية ما زال مقبولا حتى الآن، حيث إنه على المستوى نفسه.

كانت وزارة الصحة أعلنت، في بيان منها أمس الجمعة، أنها سجلت نحو ألف و774 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أعلى معدل إصابات تسجله مصر في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس، في مارس الماضي، مقارنة مع 1218 حالة في اليوم السابق.

كما سجلت مصر نحو 79 حالة وفاة جديدة مقارنة مع 88، قبل نحو 14 يوما من الموعد المقرر؛ من أجل تخفيف مزيد من القيود الرامية لمكافحة انتشار الفيروس، وبلغ العدد الإجمالي لإصابات كورونا في مصر حتى أمس نحو، 52 ألفا و211 حالة، من بينهم نحو 13 ألفا و928 حالة شُفيت، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ونحو ألفين و17 حالة وفاة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات تليفزيونية، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اجتمعت أكثر من مرة مع اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ولجنة الوفيات، من أجل بحث سبب زيادة نسب الوفيات خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن 95% من حالات الوفيات كانت لأصحاب أمراض مزمنة.

وأوضح أن هناك حزمة من الإجراءات اتخذتها الوزارة مؤخرا، منها فتح العيادات الخارجية لأصحاب الأمراض المزمنة؛ وتخصيص مسارات آمنةٍ للمرور من خلالها كي يتمكنوا من الحصول على الرعاية والعلاج بأمان، إضافة إلى توفير أدوية عن طريق قوافل علاجية ضمن مبادرة 100 مليون صحة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.