غدًا.. مصر تشاهد أول كسوف للشمس في العام الميلادي الحالي

كسوف حلقي.. ظاهرة كونية تشهدها مصر والعالم، غدًا الأحد، وهو أول كسوف للشمس في العام الحالي 2020، ويحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر في مداره بعيدًا عن الأرض فيغطي جزءا من قرص الشمس، وينتج عن ذلك حلقة ضوء حول القمر المظلم.

وستشهد مصر ظاهرة الكسوف الجزئي وكذا المنطقة العربية، ومعظم مناطق شرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، حيث تبدأ مراحل الكسوف الأولى في القاهرة بداية من السادسة و24 دقيقة، وسيصل الكسوف في ذروته في السابعة و20 دقيقة، ووقتها يكون القمر قد غطى نحو 46% من قرص الشمس، فيما سينتهي الكسوف بالقاهرة في الثامنة و24 دقيقة صباحا.

ويستطيع السكان في مصر رؤية تلك الظاهرة وكذا جنوب شرق أوروبا، وقارة آسيا ما عدا شمال وشرق آسيا، وشمال أستراليا، وقارة أفريقيا ما عدا الجزء الجنوبي والغربي منها، وإندونيسيا، وميكرونيزيا، والمحيط الباسفيكي، والمحيط الهادي.

وتكون هذه الظاهرة “كسوفا حلقيا” في عدة دول منها الكونغو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وإثيوبيا، وباكستان، والهند، والصين، وجنوب السودان، وأريتريا، واليمن وعمان، وسيستغرق مدة تصل إلى 38 ثانية، وبعدها يغطي القمر نحو 99% من الشمس عند ذروة الكسوف الحلقي، وسيستغرق الكسوف من البداية للنهاية نحو 5 ساعات و48 دقيقة تقريبًا.

وتحدث ظاهرة كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض و‌الشمس، ووقتها يحجب القمر قرص الشمس كليًا أو جزئيًا عن المشاهدة من على سطح الأرض، ويكون الكسوف كليا عندما يكون قطر القمر الظاهري أكبر من الشمس، ما يحجب أشعة الشمس مباشرة، وفي هذه الحالة يتحول النهار إلى ظلام.

ويمكن الاستفادة من ظاهرتي كسوف الشمس وخسوف القمر من أجل التأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن تلك الظواهر تعكس حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.