منها الحفاظ على الأمن والسلم.. رسائل مصر بشأن أزمة سد النهضة

تقدمت مصر بطلب رسمي إلى مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة؛ للتدخل في أزمة سد النهضة، بعدما تعثرت المفاوضات، خلال الفترة الماضية، بين كل الأطراف، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية برئاسة سامح شكري، إذ تأمل مصر في الوصول إلى حلٍ عادلٍ ومتوازنٍ، بخصوص أزمة “سد النهضة” خلال الفترة المقبلة.

وتأمل مصر في الاستفادة من تدخل مجلس الأمن، من أجل التوصل لاتفاق عادل، بعدما فشلت كل المفاوضات، خلال الفترة الماضية، بعدما تقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة، استنادا على المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة.

ونستعرض أبرز رسائل وزارة الخارجية بشأن أزمة سد النهضة:

– مصر تسعى للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين

أكدت وزارة الخارجية، في البيان الصادر عنها أمس الجمعة، أن مصر طلبت تدخل مجلس الأمن استنادًا على المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، وتجيز تلك المادة للدول الأعضاء، تنبيه المجلس لأي أزمة من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين، وذلك من أجل تجنب أشكال التوتر، ونظرا لما تمثله مياه النيل من “قضية وجودية” لشعب مصر، لذا طالبت مصر مجلس الأمن، بالتدخل لتحمل مسؤولياته.

– مصر لجأت إلى مجلس الأمن بسبب مواقف إثيوبيا غير الإيجابية

وأوضح بيان وزارة الخارجية أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن بعد تعثر المفاوضات مؤخرا بشأن سد النهضة، نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية، التي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد، على مدار عقد من المفاوضات المضنية، وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة، ومشاركة البنك الدولي، التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، الذي قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولا إلى جولة المفاوضات الأخيرة، التي دعا إليها السودان الشقيق.

مصر تؤكد أهمية مواصلة الدول الثلاثة في مفاوضات سد النهضة

شددت مصر، خلال طلبها لمجلس الأمن، على أهمية مواصلة الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا في استمرار المفاوضات، خلال الفترة المقبلة، بحسن نية، تنفيذا لالتزاماتها، وفق قواعد القانون الدولي، للتوصل إلى حل عادلٍ ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية.

– عدم توفر إرادة سياسية في إثيوبيا سبب فشل المفاوضات الأخيرة

وأشار بيان الخارجية إلى أن المفاوضات الأخيرة بين مصر وإثيوبيا والسودان فشلت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي، بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ، الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، الذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

– مصر تؤكد حرصها للتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث

أكدت مصر، حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية، وبإرادة سياسية مُخلِصة.