بعد تعنت إثيوبيا.. ماذا يعني لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة؟

تقدمت مصر، مساء أمس، بطلبٍ إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، بشأن سد النهضة الإثيوبي، داعية فيه مجلس الأمن للتدخل؛ لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية، تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حلٍ عادلٍ لأزمة سد النهضة، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية، يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى حل.

وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي الدكتور مساعد عبد العاطي، في تصريحات صحفية أن تقدم مصر إلى مجلس الأمن بشكوى رسمية ضد إثيوبيا، وفقًا للإجراءات الشكلية المتبعة أمام مجلس الأمن، مشيرا إلى أن الشكوى مبنية على أسانيد قانونية معنية بسلطات مجلس الأمن الدولي، في حفظ السلم والأمن الدوليين، من خلال الإجراءات والتدابير التي منحها له ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف عبد العاطي أن تلك الخطوة تعني أن مصر تضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته القانونية والسياسية، فهو المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن مصر تحذر من التصرفات الفردية للجانب الإثيوبي من خلاله إعلان ملء السد في يوليو بالكامل نسفًا لمسودات اتفاقية واشنطن وإعلان المبادئي.

وأوضح أن مصر تطلب إنصاف مجلس الأمن من أجل إعلاء الشرعية، واحترام قواعد القانون الدولي، وهو ما يوضح أن مصر تتبع خطواتٍ منهجية في التعامل مع تصرفات إثيوبيا، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يملك السودان وإثيوبيا ومصر لبحث النزاع، ويلتزم بما توصل إليه المتنازعون من إجراءات سابقة، وما انتهى إليه الأطراف هنا هي وثيقة واشنطن وبالتالي يجري البناء على هذه النقطة.

وأوضح ان مجلس الأمن يمكلك توصية إثيوبيا بعدم الملء هذا العام والعودة إلى المفاوضات، كما أنه يملك وفقا للفصل السابع إصدار قرار ملزم إذا استطاعت مصر إقناعه بأن التصرفات الإثيوبية تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.