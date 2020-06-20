تشكيل لجنة.. أول خطوة من مجلس الأمن تجاه شكوى مصر ضد إثيوبيا

بعد إعلان مصر تقدمها بطلبٍ إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة، مساء الجمعة، بشأن أزمة النهضة الإثيوبي، دعته فيه للتدخل؛ لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر، والسودان، وإثيوبيا، التفاوض بحسن نية، تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، والتوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد، مؤكدة أن اتخاذ أي إجراءات أحادية، قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

ويفرض لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي، مجموعة من الخطوات، يكون أولها اجتماع مجلس الأمن؛ لمناقشة الشكوى المقدمة من مصر ضد إثيوبيا، بحسب الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية.

وأكد إسماعيل أن مجلس الأمن الدولي أحد المنظمات الدولية المنوط بها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والمجلس هو الأداة الدبلوماسية التي أمام الدبلوماسية المصرية في مثل هذه المنازعات، وهو يناقش كل الأمور التي تهدد السلم والأمن الدوليين في العالم، مشيرا إلى أن مجلس الأمن سيكون عليه بحث الشكوى المصرية أو المذكرة، ثم عرضها على لجنة يجرى تشكيلها لدراسة هذه الإشكالية أو الأزمة.

وتابع بأن ذلك يأتي بدعوة الأعضاء للاجتماع، وبعدها يصدر قرار بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هذا قد يأخذ وقتا، بسبب الأوضاع الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأكد إسماعيل أن البعض يشبه بين ما يحدث فيما يتعلق بأزمة سد النهضة بما حدث في مسألة طابا، وإن كانت في قضية طابا لجأت مصر إلى التحكيم الدولي، معتقدا أنه مطلوب أن تلجأ مصر كذلك إلى القوى الدولة الكبرى للضغط على إثيوبيا، خصوصًا وسائل ضغط يمكن أن تقوم به هذه الدول على إثيوبيا.

وأكد مدير المركز العربي للدراسات أن مصر لديها كثير من الخبرات السياسية والدبلوماسية، والتي يمكن استخدامها في قضية سد النهضة.