السيسي: جيشنا رشيد قادر على حماية الأمن داخل الحدود وخارجها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جيش مصر قادر على حماية أمن مصر القومي داخل وخارج الحدود، كما أنه يحمي ولا يهدد.

وقال الرئيس السيسي، إن الجيش المصري يحمي ولا يهدد، من أقوى جيوش المنطقة، لكنه جيش رشيد.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي، في أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.