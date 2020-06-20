السيسي لقوات المنطقة الغربية: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو خارجها

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عناصر القوات الجوية في نطاق المنطقة الغربية العسكرية.

وقال الرئيس، خلال جولته التفقدية لعناصر القوات المسلحة، إنه سعيد جدا لوجوده معاهم اليوم؛ للاطمئنان على الكفاءة العالية للقوات المسلحة وجاهزيتها؛ من أجل تنفيذ أي مهام.

وأضاف الرئيس السيسي أن الجيش المصري قوي ومن أقوى جيوش المنطقة، لكنه جيش رشيد يحمي ولا بيهدد، يؤّمن ولا يعتدي: “دي عقيدة الجيش التي لا تتغير”، مؤكدا: “لو احتجنا منكم تضحيات وهنا بنبذل تضحيات كبيرة جدا، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا”.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.