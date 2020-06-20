قرارات جديدة لسد عجز التمريض في المستشفيات الجامعية بأسيوط

قرارات جديدة، أصدرها الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حيث استدعى المدرسين المساعدين وكذا المعيدات، ودفعة الامتياز بكلية التمريض، والمدرسات بالمعهد الفني للتمريض؛ من أجل المشاركة في العمل بمستشفيات أسيوط الجامعية؛ للتصدي لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقال رئيس الجامعة، في بيانمنه اليوم، إن قراره الجديد يهدف إلى سد العجز في هيئة التمريض داخل المستشفيات الجامعية، بعد تخصيص أقسام طبية بالكامل للعزل في الاستقبال العام والأمراض الصدرية، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة حريصة لاتخاذ كل القرارات التي تعزز الخدمة الطبية التي تقدم لمصابي فيروس كورونا، واستيعاب الزيادة في أعداد المصابين.

وأكد الجمال رفع الطاقة الاستيعابية المخصصة لخدمة مرضى فيروس كورونا إلى نحو 238 سريرًا، في المستشفيات الجامعية، موضحا أن الأسرة تتنوع بين أسرة عزل، و83 سرير عناية مركزة، تتضمن 23 سريرًا في مستشفى الراجحي الجامعي للعزل، ونحو 60 سريرًا داخل المستشفى الجامعي الرئيسي.

وأوضح الجمال أن الجامعة وفرت كل مستلزمات الوقاية الشخصية اللازمة لعمل الأطقم الطبية وهيئة التمريض، مع إجراء الفحوصات الطبية والمسحات، عند الاشتباه في أي إصابات، إضافة إلى توفير الخدمة الطبية اللازمة والمناسبة لأي حالة يثبت إيجابياتها.

ونوه رئيس الجامعة بمساواة دفعة الامتياز ماليًا مع زملائهم من القائمين بالعمل في التمريض، خلال فترة جائحة كورونا، والعمل وفق ساعات نوبات المعتادة، والتي لا تحتاج إلى تسكين أو إقامة.