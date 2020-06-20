أبرز القوانين التي وافق عليها البرلمان نهائيا هذا الأسبوع

أبرز القوانين التي وافق عليها البرلمان نهائيا هذا الأسبوع

أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا عددا من التشريعات المهمة خلال جلساته التي انعقدت الأسبوع الماضي.

ونستعرض خلال التقرير التالي هذه التشريعات والقوانين خلال السطور التالية:

– التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة “2020-2021” من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل “2018-2019 / 2021-2022”.

– مشروع الموازنة العامة للدولة.

– مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

– موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 -2021.

– مشروعات ربط الموازنة العامة للدولة وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 53 هيئة للسنة المالية 2020-2021 والتأشيرات العامة المرفقة بها.

– ربط موازنة الإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021.

وافق البرلمان على توصيات التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وإحالته والمناقشات التي دارت حوله إلى الحكومة؛ من أجل اتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات، وما أبداه البرلمان من ملاحظات.

وافق البرلمان على تقرير لجنة الخطة والموازنة الخاص بموازنة مجلس النواب للعام المالي 2020/2021.

كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية والوقائية، عقب إدخال تعديلات في الصياغة على عدد من مواده، وكذا مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب القوات المسلحة.

كما وافق البرلمان، في جلسته العامة، على مشروع قانون إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، وكذا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

وأقر نهائيا مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، وكذا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البعثات والمنح والإجازات.

كما وافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.