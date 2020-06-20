مصرع 3 معلمين وإصابة 12 مراقبا بالثانوية العامة في حادث بالبحر الأحمر

شهد الكيلو 30 طريق “الشلاتين – حلايب” جنوب محافظة البحر الأحمر حادثا مأساويا، إذ لقي 3 معلمين مصرعهم وأصيب 12 آخرون جميعهم من مراقبي امتحانات الثانوية العامة، بسبب انقلاب ميكروباص.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا بوقوع الحادثة انقلاب ميكروباص بالكيلو 30 جنوب مدينة الشلاتين، صباح اليوم السبت، ويقل الميكروباص نحو 15 شخصا من مراقبي الثانوية العامة في البحر الأحمر، وكانوا جميعهم في طريقهم إلى لجان الثانوية العامة.

ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر، بأكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المعلمون المصابون إلى مستشفى الشلاتين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح مصدر طبي في البحر الأحمر، أن 3 معلمين لقوا مصرعهم إثر الحادث، إضافة إلى إصابة 12 آخرين أحدهم حالته خطيرة، مشيرا إلى أن الباقين إصابتهم عبارة عن كسور وكدمات وجروح خفيفة وحالتهم مستقرة، وأن المصابين محتجزين في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.