تكدس كبير في سوق المواشي بتلا رغم تحذيرات الحكومة

سوق المواشي في مدينة تلا بمحافظة المنوفية شهد تكدسا كبيرا، في مخالفة للتحذيرات الشديدة التي أطلقتها الدولة، بشأن منع إقامة الأسواق وكذلك منع التجمعات في إطار خطتة الدولة لمحاربة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وظهر في فيديو يٌظهر تجمع المئات من تجار المواشي في سوق مواشي تلا، أثناء بيع وشراء المواشي، دون تدخل مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا رغم خطورة التجمع والنص على منعه.

ليست تلك الواقعة الأولى لمدينة تلا من حيث التجمعات، ففي الأسبوع الماضي، تجمع عدد كبير من التجار على مخزن السجائر، من أجل أن يشتروا كميات حتى يبيعوها في المحلات التجارية، وتم رصد الواقعة في فيديو تداوله مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بأن تتخذ قرارات حاسمة ضد صاحب المخزن، لأنه لم يتخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، ولم يمنع التجمعات الكبيرة.