الرئيس السيسي يؤكد شرعية مصر الدولية في حالة التدخل المباشر لحل الأزمات الليبية

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية العربية اليوم السبت، أن الدولة المصرية لديها كل الحق والشرعية الدولية في حالة التدخل المباشر من جانبها لحل أي أزمة من الأزمات الليبية في المرحلة القادمة، وذلك على هامش الكلمة التي ألقاها فخامة الرئيس أمام قادة وضباط وجنود المنطقة الغربية العسكرية.

وأشار الرئيس السيسي في كلمته إلى أن الدولة المصرية ليست لديها أي مصالح شخصية على الإطلاق من التدخل في شؤون ليبيا، مضيفاً أن مصر ترغب في عودة ليبيا حرة مستقلة ذات رؤية للمستقبل.

وشدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه على أن الدولة المصرية ترغب أيضاً في حماية الحدود الغربية لها مع الدولة الليبية، وذلك لن يتم إلا عبر دعم الاستقرار والأمان داخل أراضي دولة ليبيا، وهو الأمر الذي سوف يساهم بدوره في حقن دماء الشعب الليبي في نهاية المطاف.

وأضاف فخامة الرئيس السيسي أن تدخل مصر في شؤون دولة ليبيا جاء تحت رعاية الأمم المتحدة بناءً على مخرجات مؤتمر برلين، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهدف الرئيسي من وراء تدخل الدولة المصرية هو حدوث مفاوضات تسوية سياسية شاملة بين الأطراف المتنازعة عوضاً عن إطلاق النار الذي استمر طيلة السنوات الماضية.

ويستمر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في محاولة فرض السلام على أراضي دولة ليبيا بأي وسيلة ممكنة، حتى تعود الأخيرة من جديد لكي تبدأ في البناء والتطوير بعد سنوات من الحروب والضياع.

ويجب الإشارة إلى أن هذه السنوات لم تسفر إلا عن خلق عناصر الميليشيات المسلحة الإرهابية التي احتلت بعض أجزاء الدولة الليبية، مما جعلها بالتالي تهدد الأمن القومي للدولة المصرية في نهاية المطاف، لذا كان لابد على الرئيس السيسي قائد مصر الأمين أن يتدخل من أجل حل الأزمة الليبية بشتى الطرق الممكنة حتى يعم السلام أرض ليبيا الحبيبة من جديد كما كان الحال سابقاً.

يذكر أن فخامة الرئيس السيسي قد دعا اليوم السبت شيوخ القبائل الليبية إلى إرسال أبنائهم إلى القوات المسلحة المصرية، من أجل تدريبهم وتسليحهم تحت إشراف القوات المسلحة الليبية، حتى يكونوا قادرين على الدفاع عن أراضيهم في المستقبل بدون تدخل أي أطراف خارجية.