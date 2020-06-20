الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 20 يونيو في مصر .. ارتفاع متواصل في أعداد المصابين

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم السبت الموافق 20 يونيو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شهد اليوم ارتفاعاً جديداً في أعداد المصابين والوفيات إضافة إلى المتعافين الذين خرجوا من مستشفيات العزل.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في بيان رسمي اليوم السبت، أن الوزارة لا تزال تعمل جاهدة على مدار الساعة من أجل محاولة رصد كل الحالات الجديدة المصابة بالفيروس المستجد.

وأشار أيضاً إلى أن رصد المخالطين وتتبعهم يعتبر من أهم الأمور التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان على مدار الأشهر الماضية، نظراً لأن ذلك من شأنه أن يساهم في تقليل أعداد المصابين الجدد في المرحلة القادمة.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن كافة العاملين في القطاع الطبي في مصر وخاصة الأطقم الطبية من الأطباء والممرضين يبذلون أقصى مجهود لديهم في مختلف مستشفيات العزل على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من أجل محاولة علاج أكبر عدد ممكن من المصابين بذلك المرض.

وأضاف أيضاً أن بروتوكول علاج فيروس كورونا لا يزال يتم تطبيقه بشكل صارم على جميع المصابين الجدد الذين يتم الإعلان عنهم بصفة يومية، حيث يتم فرض العزل المنزلي على الحالات البسيطة، أما الحالات المتوسطة يتم نقلها إلى نزل الشباب، بينما يتم نقل الحالات الحرجة على الفور إلى مستشفيات العزل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن كافة مواطني الشعب المصري على حد سواء مطالبين بالالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان في أكثر من مناسبة سابقة، وخاصة فيما يتعلق بغسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة إضافة إلى التباعد الاجتماعي وأيضاً ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمزدحمة.

وشدد أيضاً على أن محافظات البحر الأحمر إضافة إلى جنوب سيناء وأيضاً مرسى مطروح لا تزال هي أقل المحافظات تسجيلاً لمصابي وباء كورونا، بينما تتربع العاصمة القاهرة على الصدارة من خلال تسجيلها أعلى معدلات إصابة حتى هذه اللحظة في ظل كثرة الزحام الشديد بها.

وأشار الدكتور خالد مجاهد في البيان إلى أن اليوم السبت قد شهد خروج 399 حالة من مستشفيات العزل بعد التعافي بشكل كامل من المرض، وعلى إثر ذلك وصل إجمالي عدد المتعافين في مصر إلى 14327 حالة، وذلك من أصل 15779 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية، بينما وصل إجمالي عدد المصابين إلى 53758 حالة بعد رصد 1547 إصابة جديدة اليوم، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2106 حالة وفاة بعد تسجيل 89 حالة وفاة جديدة.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر اليوم السبت 20 يونيو 2020: