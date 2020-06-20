أهم محاور خطاب الرئيس السيسي اليوم السبت بشأن الأوضاع في ليبيا
ألقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم خطاباً في غاية الأهمية أثار اهتمام كل الزعماء العرب بدون أي استثناء على الإطلاق، وذلك بخصوص الأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة بعد احتلال قوات الجيش التركي جزءاً من الأراضي الليبية في الفترة الماضية.
ولم يعكس خطاب الرئيس السيسي اليوم سوى مدى قوة استعداد الدولة المصرية والقوات المسلحة الباسلة من أجل الدفاع عن الأمن القومي المصري ضد أي معتدي خارجي، سواء كان على حدود الدولة أو حتى خارجها إن تعلق الأمر باحتلال الأراضي الليبية من جانب المعتدين.
وجاء خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على هامش تفقده لآخر تحضيرات المنطقة الغربية العسكرية وسط حضور قادة وضباط وجنود المنطقة، حيث أبدوا كامل استعدادهم للدفاع عن أمن الوطن حتى وإن كلفهم ذلك حياتهم في نهاية المطاف.
وإليكم الآن أبرز 5 محاور تحدث عنها فخامة الرئيس السيسي في خطابه اليوم السبت:
- الشرعية الدولية لمصر في حالة التدخل المباشر لحل الأزمة الليبية / حيث أكد الرئيس السيسي أن مصر سوف يكون لها كل الحق إن تدخلت عسكرياً في ليبيا، وذلك بناءً على ميثاق الأمم المتحدة بهدف الدفاع عن النفس، وخاصة في ظل تأييد مجلس النواب المنتخب من جانب الشعب الليبي لموقف مصر.
- دعم أمن واستقرار الدولة الليبية / حيث أوضح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الهدف الرئيسي لمصر من التدخل العسكري في ليبيا هو حماية أمن مصر القومي في المقام الأول من خلال تأمين الحدود الغربية مع ليبيا، إضافة إلى دعم أمن واستقرار الدولة الليبية الشقيقة، وأيضاً حقن دماء الشعب الليبي الشقيق في ظل محاولة العناصر الإرهابية المسلحة تهديد الأمن القومي العربي، فيما يقف المجتمع الدولي متفرجاً بدون إرادة سياسية لإيقاف ما يحدث.
- سرت والجفرة خط أحمر / حيث حرص فخامة الرئيس السيسي على مطالبة القوات سواء من أبناء المنطقة الغربية أو حتى الشرقية في ليبيا إلى وقف إطلاق النار والبدء في المفاوضات، مشدداً في الوقت ذاته على أن تجاوز خط سرت الجفرة يعتبر بمثابة الخط الأحمر للدولة المصرية.
- القوات المسلحة المصرية على أتم الاستعداد للقتال / حيث أشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن قوات الجيش المصري لديها القدرة على حماية الأمن القومي المصري سواء داخل البلاد أو حتى خارجها.
- إمكانية تدريب أبناء القبائل الليبية وتسليحهم للدفاع عن ليبيا / حيث أكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية مستعدة لتقديم يد العون إلى القبائل الليبية من خلال تدريب أبنائها إضافة إلى تسليحهم تحت إشراف الجيش الليبي، مؤكدة أن مصلحة مصر الوحيدة هي الحفاظ على استقرار ليبيا ضد أي معتدي، وهي العقائد التي سار عليها الجيش المصري طوال تاريخه في كافة التحديات التي خاضها من أجل حماية الأمن القومي.