أهم محاور خطاب الرئيس السيسي اليوم السبت بشأن الأوضاع في ليبيا

ألقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم خطاباً في غاية الأهمية أثار اهتمام كل الزعماء العرب بدون أي استثناء على الإطلاق، وذلك بخصوص الأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة بعد احتلال قوات الجيش التركي جزءاً من الأراضي الليبية في الفترة الماضية.

ولم يعكس خطاب الرئيس السيسي اليوم سوى مدى قوة استعداد الدولة المصرية والقوات المسلحة الباسلة من أجل الدفاع عن الأمن القومي المصري ضد أي معتدي خارجي، سواء كان على حدود الدولة أو حتى خارجها إن تعلق الأمر باحتلال الأراضي الليبية من جانب المعتدين.

وجاء خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على هامش تفقده لآخر تحضيرات المنطقة الغربية العسكرية وسط حضور قادة وضباط وجنود المنطقة، حيث أبدوا كامل استعدادهم للدفاع عن أمن الوطن حتى وإن كلفهم ذلك حياتهم في نهاية المطاف.

وإليكم الآن أبرز 5 محاور تحدث عنها فخامة الرئيس السيسي في خطابه اليوم السبت: