رسائل هامة من الرئيس السيسي للمصريين اليوم بشأن ملفات سد النهضة وأزمة ليبيا

يعيش الشارع المصري على وقع حالة من الاطمئنان لا مثيل لها على الإطلاق بعد الخطاب الحازم الذي ألقاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم السبت، وذلك على هامش تفقده لأخر تحضيرات المنطقة الغربية العسكرية وسط حضور جنود وضباط وقادة المنطقة.

وكان الرئيس السيسي حريصاً في ذلك الخطاب على توجيه عدد من الرسائل الهامة للغاية إلى كافة مواطني الشعب المصري، وذلك بشأن الملفات الساخنة التي تحاول الدولة المصرية حلها والتي تتمثل في ملف سد النهضة والأزمة القائمة مع إثيوبيا، إضافة إلى الأزمة الليبية بسبب احتلال العناصر الإرهابية لجزء كبير من أراضي الدولة الليبية.

وإليكم الآن أهم رسائل فخامة الرئيس السيسي التي جاءت في خطاب اليوم السبت: