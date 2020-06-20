رسائل هامة من الرئيس السيسي للمصريين اليوم بشأن ملفات سد النهضة وأزمة ليبيا
يعيش الشارع المصري على وقع حالة من الاطمئنان لا مثيل لها على الإطلاق بعد الخطاب الحازم الذي ألقاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم السبت، وذلك على هامش تفقده لأخر تحضيرات المنطقة الغربية العسكرية وسط حضور جنود وضباط وقادة المنطقة.
وكان الرئيس السيسي حريصاً في ذلك الخطاب على توجيه عدد من الرسائل الهامة للغاية إلى كافة مواطني الشعب المصري، وذلك بشأن الملفات الساخنة التي تحاول الدولة المصرية حلها والتي تتمثل في ملف سد النهضة والأزمة القائمة مع إثيوبيا، إضافة إلى الأزمة الليبية بسبب احتلال العناصر الإرهابية لجزء كبير من أراضي الدولة الليبية.
وإليكم الآن أهم رسائل فخامة الرئيس السيسي التي جاءت في خطاب اليوم السبت:
- تسعى بعض الدول الخارجية إلى محاولة إشعال الصراع والفتنة داخل أراضي دولة ليبيا من خلال تزويد العناصر الإرهابية هناك بالأسلحة العسكرية.
- من يحاول استخدام السلاح على الأراضي الليبية لن ينجح في تحقيق هدفه سواء شرقاً أو غرباً.
- من يعتقد أن عدم تدخل مصر في شؤون الدول الأخرى المجاورة لها بمثابة الانعزال أو الانكفاء فهو مخطئ.
- تأمين مصر للحدود الغربية مع ليبيا لا يعتبر فقط بمثابة تأمين أمن مصر القومي، بل هو بمثابة تأمين شامل للأمن القومي العربي بالكامل.
- صبر مصر على ما يحدث داخل ليبيا ليس تردداً أو ضعفاً وإنما من أجل إيضاح الحقائق.
- كامل تقديرنا لقادة وضباط وجنود الهيئة العامة للقوات المسلحة من أبناء المنطقة الغربية العسكرية المصرية.
- الشعب المصري بأكمله فخور بما شهده اليوم من تطور واضح في منظومة القوات المسلحة القادرة على تنفيذ أي مهمة لتأمين الدولة المصرية وأمنها القومي سواء في الداخل أو في الخارج.
- اتجاه مصر نحو مجلس الأمن بشأن سد النهضة يأتي في ظل رغبة الدولة المصرية في استمرار المفاوضات حتى نهايتها.
- شعب إثيوبيا، كامل تقديرنا للتنمية في بلدكم ولكن لابد عليكم أن تقدروا الحياة في مصر.
- مصر ستتحرك بقوة بهدف إنهاء ملف مفاوضات سد النهضة مع الأطراف المعنية من خلال اتفاق يضمن مصلحة الجميع.
- مصلحة الدولة المصرية الوحيدة من التدخل في شؤون ليبيا هو دعم أمن واستقرار الدولة الشقيقة.
- لو طلب منا الشعب الليبي التدخل لحل الأزمة لن نتردد.
- لم تتدخل مصر في شؤون ليبيا طيلة السنوات الماضية، إلا أن الوضع الآن أصبح مختلفاً.
- الدولة المصرية على أتم الاستعداد لتقديم التضحيات اللازمة للحفاظ على أمن مصر القومي.
- يجب على القوات المسلحة المصرية أن تكون جاهزة للحرب في أي وقت بسبب عدم الاستقرار في المنطقة.
- حذرنا أشقائنا في ليبيا قبل عدة سنوات من السيناريو الذي يحدث الآن، وهدفنا تسوية سياسية شاملة لإعادة الاستقرار في الأراضي الليبية.
- مصر ترغب في منح الفرصة لكل عناصر المجتمع الليبي من أجل المشاركة في تحديد مستقبل وطنهم.
- مصر تأمل في الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة الليبية.
- سرت الجفرة خط أحمر بالنسبة إلى مصر.
- الجيش المصري لا يعتدي ولا يغزو أراضي الآخرين، إذا كان ذلك تفكيرنا وعقيدتنا لقمنا بفعل ذلك قبل عدة سنوات من الآن، ولكننا احترمنا الأشقاء في ليبيا.
- نحن على أتم الاستعداد لتدريب أبناء القبائل الليبية وتسليحهم حتى يكونوا قادرين على الدفاع عن أراضيهم.
- مصر لديها كل الحق والشرعية الدولية في حالة التدخل المباشر في ليبيا بهدف دعم أمن واستقرار الدولة الشقيقة إضافة إلى حقن دماء الشعب الليبي وأيضاً تأمين الحدود الغربية للدولة المصرية.
- لابد من وقف إطلاق النار على الفور والسعي نحو تسوية سياسية تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة.