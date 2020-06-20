بالفيديو.. مستشار عسكري: مصر قلبت على الوش التاني.. وقواتنا جاهزة للحرب في أي وقت

قال مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، اللواء محمود خلف، إن من يريد الحرب مع مصر يتجاوز الخط الأحمر في ليبيا، مؤكداً أن القوات المسلحة المصرية تحتل المركز السادس عالميا و جاهزة للحرب في أي وقت، وأضاف أن الخط الأحمر في ليبيا عند مدينة سرت والجفرة الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يسمح بأي قوات أن تتخطاها لأنها ستكون في حالة حرب مع مصر.

وأضاف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” اليوم السبت، أن أي قوات تتخطى الخط الأحمر في ليبيا ستكون مرصودة جوًا وسيتم توجيه ضربات من جانب القوات المسلحة وسيكون التدمير الشامل لمن يتخطى تلك المنطقة ومن يتبقى سيتم أسره، قائلا: “مصر قلبت على الوش التاني .. والرجالة اللي في الأرض عايزه تحارب”.

وأكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن المقاتل المصري يجيد القتال في مسرح العمليات الصحراوي، موضحًا أن مصر دولة سلام والرئيس السيسي يدعم عملية السلام في ليبيا، كاشفا أن الرئيس وجه رسائل قوية لمن يحاول المساس بأمننا القومي، وحدد ساعة الصفر بأنها ستبدأ مع اقتراب أي شخص من الخط الأحمر في ليبيا.

وأوضح “خلف” أن القبائل الليبية لديها القدرة تدريبيا وتسليحا لمواجهة مليشيات أردوغان والسراج، وفي الوقت نفسه طالب ممثل القبائل الليبية من الرئيس السيسي بحماية ليبيا والحفاظ على أمنها، وأعلن مجلس مشايخ ترهونة تأييده للموقف المصير بشأن ليبيا.