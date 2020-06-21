الصحة ترصد 35 ألف سرير لمرضى كورونا.. المشغول منها 7 آلاف

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على رصد وزارة الصحة لـ 35 ألف سرير مخصصين لمصابي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت وزيرة الصحة، في حوارها لبرنامج “صباح الخير يا مصر” على التليفزيون المصري، اليوم الأحد، أن الأسرّة المشغولة حتى الآن تتراوح بين 6500 إلى 7000 سرير فقط من الأسرّة المرصودة.

وقالت الدكتورة هالة زايد، أن الأزمة من الممكن أن نواجهها في محافظتي القاهرة والجيزة نتيجة لزيادة الإصابات فيها، إلا أن المحافظتين مازال فيهما أسرة متاحة.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت بصفة رسمية اليوم السبت الموافق 20 يونيو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شهد اليوم ارتفاعاً جديداً في أعداد المصابين والوفيات إضافة إلى المتعافين الذين خرجوا من مستشفيات العزل.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في بيان رسمي اليوم السبت، إن الوزارة لا تزال تعمل جاهدة على مدار الساعة من أجل محاولة رصد كل الحالات الجديدة المصابة بالفيروس المستجد.

وأضاف أن رصد المخالطين وتتبعهم يعتبر من أهم الأمور التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان على مدار الأشهر الماضية، نظراً لأن ذلك من شأنه أن يساهم في تقليل أعداد المصابين الجدد في المرحلة القادمة.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن كافة العاملين في القطاع الطبي في مصر وخاصة الأطقم الطبية من الأطباء والممرضين يبذلون أقصى مجهود لديهم في مختلف مستشفيات العزل على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من أجل محاولة علاج أكبر عدد ممكن من المصابين بذلك المرض.