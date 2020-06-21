موجز الأخبار: الصحة: لدينا 35 ألف سرير لمرضى كورونا.. مشغول منها 7 آلاف فقط، حصيلة كورونا في العالم تقترب من 9 مليون ومصر ترسم الخطوط الحمراء في ليبيا ودعم عربي وأميركي

موجز الأخبار: الصحة: لدينا 35 ألف سرير لمرضى كورونا.. مشغول منها 7 آلاف فقط، حصيلة كورونا في العالم تقترب من 9 مليون ومصر ترسم الخطوط الحمراء في ليبيا ودعم عربي وأميركي

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث المهمة على محليا ودوليا، وكان أبرزها ما يلي:

السعودية ترفع حظر التجول كاملا وتعلن موقف العمرة

بدءا من اليوم الأحد من المقرر عودة الحياة الطبيعية في المملكة العربية السعودية، ذلك بعد أن صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمس السبت على أن يرفع حظر التجول كاملا على جميع أنحاء المملكة ليكون ذلك بدءا من الساعة السادسة من صباح اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أول تعليق من التعليم على وفاة رئيس لجنة ثانوية متأثرا بإصابته بكورونا

تداولت أنباء حول وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″،وعليه قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم، ورئيس لجنة الثانوية العامة،إنهم لم يتلقوا خبرا حتى الآن بإصابة رئيس لجنة ثانوية عامة بفيروس كورونا صباح اليوم، وأنه وضع في مستشفى عزل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حصيلة كورونا في العالم تقترب من 9 مليون إصابة وأمريكا في المركز الأول

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في العالم بفيروس كورونا المستجد حتى مساء اليوم السبت، إلى 8 ملايين و718 ألفا و255 إصابة، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مصر ترسم الخطوط الحمراء في ليبيا.. ودعم عربي وأميركي

أعلنت عدد من الدول العربية والولايات المتحدة، ليل السبت الأحد، تأييدها لبيان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بشأن ليبيا، فيما تم رسم الخطوط الحمراء عند سرت والجفرة.

وذكرت الخارجية الأميركية، أن بيان السيسي يؤكد أهمية أن تعمل ليبيا وجيرانها وكل الجهات الخارجية الفاعلة معا لتعزيز وقف إطلاق النار عند خط المواجهة الحالي في سرت والجفرة لتجنب التصعيد إلى صراع أكبر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصحة: لدينا 35 ألف سرير لمرضى كورونا.. مشغول منها 7 آلاف فقط

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ الوزارة رصدت 35 ألف سرير لمرضى كورونا المستجد “كوفيد 19″، جرى شغل 6500 إلى 7000 سرير فقط منهم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

25 رسالة من السيسي إلى المصريين عن ليبيا وسد النهضة والجيش المصري

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، وحدات القوات المقاتلة التابعة للقوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية.

وتطرق الرئيس السيسي، في حديثه إلى القضية الليبية، بالإضافة إلى ملف سد النهضة، موجهًا عددًا من الرسائل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بالفيديو.. مستشار عسكري: مصر قلبت على الوش التاني.. وقواتنا جاهزة للحرب في أي وقت

قال مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، اللواء محمود خلف، إن من يريد الحرب مع مصر يتجاوز الخط الأحمر في ليبيا، مؤكداً أن القوات المسلحة المصرية تحتل المركز السادس عالميا و جاهزة للحرب في أي وقت، وأضاف أن الخط الأحمر في ليبيا عند مدينة سرت والجفرة الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يسمح بأي قوات أن تتخطاها لأنها ستكون في حالة حرب مع مصر.

وأضاف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” اليوم السبت، أن أي قوات تتخطى الخط الأحمر في ليبيا ستكون مرصودة جوًا وسيتم توجيه ضربات من جانب القوات المسلحة وسيكون التدمير الشامل لمن يتخطى تلك المنطقة ومن يتبقى سيتم أسره، قائلا: “مصر قلبت على الوش التاني .. والرجالة اللي في الأرض عايزه تحارب”.

للتفاصيل والفيديو.. اضغط هنا

نص خطاب مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

وجه وزير الخارجية سامح شكري خطابًا إلى المندوب الفرنسي الدائم لدى “مجلس الأمن” بصفته الرئيس الحالي للمجلس بشأن أزمة “سد النهضة” الإثيوبي.

وقال شكري، في خطابه، إنه بالنظر إلى خطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، والذي قد يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، أطلب من “مجلس الأمن” الدولي أن يتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة.

للتفاصيل والنص الكامل.. اضغط هنا

الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 20 يونيو في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.

للتفاصيل.. اضغط هنا