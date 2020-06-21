السيسي يعتبرها “خط أحمر”.. نرصد أهمية محور “سرت-الجفرة” في ليبيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ما تحمله مكانة محور “سرت- الجفرة” في ليبيا من أهمية، وصلت إلى اعتباره تجاوزه “خط أحمر” بالنسبة إلى مصر، وأعلن ذلك في أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، أمس السبت، حيث وجه دعوته للحفاظ على الوضع القائم في ليبيا دون أن يتغير، إلى حانب البدء بشكل فوري في مفاوضات سياسية لإنهاء الأزمة.

مدينة سرت تبعد مسافة تقدر بنحو 1000 كيلومتر عن الحدود المصرية، إذ أنها في منتصف المسافة بين مدينتي طرابلس وبنغازي على الساحل الليبي، لوقوعها على بعد نحو 450 كيلومترا من العاصمة طرابلس و600 كيلومتر من بنغازي.

ومدينة سرت تفتح كذلك الطريق للسيطرة على الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي في الشرق الليبي، الموجود بها أكبر مخزون للنفط في البلاد، حسب شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية.

قواعد عسكرية مهمة أيضا توجد في مدينة سرت كقاعدة القرضابية الجوية والتي تبعد عن جنوب سرت 16 كيلومترا، وفي مسافة ليست بعيدة تقع قاعدة الجفرة الجوية أيضا والتي تعد من أكبر القواعد العسكرية الليبية.

سرت تعتبر غرفة عمليات رئيسة لقوات الجيش الليبي، وكذلك غرفة وصل بين مناطق شرق ليبيا وغربها، أما مطار وميناء مدينة سرت فيعتبر من أهم المنافذ الرئيسية في ليبيا.

وعن “الجفرة” الجوية فهي تقع شمالي سرت، ولا يفصلها عنه سوى طريق مفتوح لا يتجاوز 300 كيلومتر، وهي من أكبر القواعد الجوية الليبية، وببنيتها التحتية القوية المحدثة تعتبر أهمما تمتاز به الجفرة حتى تتمكن من استيعاب أحدث الأسلحة،وهي أيضا تعد غرفة عمليات رئيسة لقوات الجيش الوطني الليبي.

وعن منطقة الجفرة نفسها فهي مهمة لوقوعها في وسط البلاد، إذ أنها تبعد بنحو 650 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس.

وهي أيضا محور ربط بين الشرق والغرب والجنوب، إلى جانب أن السيطرة على قاعدة الجفرة تعني بشكل ما السيطرة على النصف الليبي كاملا.