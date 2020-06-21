الحكومة توفر فرص عمل للمصريين العائدين من ليبيا

أتاحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فرص عمل للمصريين الـ23 الذين عادوا مؤخرا من ليبيا بعد إعادة السلطات المصرية لهم بتوجيهات من القيادة السياسية.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، بيانا أوضحت فيه تولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إتاحة فرص العمل سواء عن طريق إلحاقهم بالمشروعات الإنتاجية أو مساعدتهم في أن يبدأوا مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات.

وحدث ذلك في اجتماع موسع عقدته وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

كما لفتت وزيرة الهجرة إلى النتائج الإيجابية لدور جهاز المشروعات الصغيرة في المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، وشددت على اهتمام الدولة بالعالقين من المصريين بالخارج، وذلك بداية من ترتيبات استقبالهم حتى وصل عدد العائدين منذ غلق الطيران إلى 57 ألف مواطن.

وكذلك استعرضت وزيرة الهجرة، عمل اللجنة المشتركة بين وزارتي الهجرة والتخطيط من خلال تحليل بيانات استمارة” نورت بلدك”، وما تظهره المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين من 23 محافظة.

وأشارت إلى أن محافظات الصعيد تتصدر النسبة الأعلى من المصريين العائدين، في مقدمتهم محافظة سوهاج، وتنوعت الفئات العمرية للعائدين، وكان الفئة بين 19 و40 سنة هي الأعلى نسبة بين العائدين.

وتحدثت وزيرة الهجرة عن أهمية الترويج للفرص المتاحة في كافة المشروعات حتى تكون طوبة جديدة في بناء الثقة مع المواطنين المصريين بالخارج الذين لمسوا جهد الدولة وتوجيهات الرئيس المباشرة بالاهتمام بهم وإعادتهم للوطن ودمجهم في جهود التنمية.