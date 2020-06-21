موجز الأخبار: ما أهمية “سرت-الجفرة” في ليبيا لمصر؟.. رسالة هامة لوزيرة الصحة المصرية.. وتحذير هام للأرصاد الجوية..تسريب امتحانات الثانوية مستمر والشرطة تصل للفاعل.. أولى حالات اشتباه كورونا في امتحانات الثانوية العامة

نرصد لكم أهم الاخبار في مصر خلال الساعات الماضية، حيث بدأت اليوم امتحانات الثانوية العامة وسط قلق كبير من الأهالي بسبب انتشار فيروس كورونا، وفيما يلي رصد لأهم واحدث الأخبار:

السيسي يعتبرها “خط أحمر”.. نرصد أهمية محور “سرت-الجفرة” في ليبيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ما تحمله مكانة محور “سرت- الجفرة” في ليبيا من أهمية، وصلت إلى اعتباره تجاوزه “خط أحمر” بالنسبة إلى مصر، وأعلن ذلك في أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، أمس السبت، حيث وجه دعوته للحفاظ على الوضع القائم في ليبيا دون أن يتغير، إلى حانب البدء بشكل فوري في مفاوضات سياسية لإنهاء الأزمة.

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مصدر بـ”التعليم” يعلق على تسريب امتحان اللغة العربية لـ الثانوية العامة

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب تسريب شاومينج لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، إن الوزارة تتبع صفحات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل إغلاقها وضبط المسؤولين عنها، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تعد بيانًا من أجل الرد والتوضيح بشأن ما حدث خلال اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة.

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ليفربول بالقوة الضاربة أمام إيفرتون.. التشكيل المتوقع لـ”الريدز”

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا على نظيره إيفرتون، في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب “جوديسون بارك” ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي، التي عادة مرة أخرى للمنافسة قبل أيام قليلة، بعد توقف النشاط لفترة استمرت إلى أكثر من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

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الداخلية تظبط ضبط طالبين قائمين على صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة”

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لترويجهما لتسريب امتحانات الثانوية العامة من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

كما تمكنت المتابعة الأمنية من رصد تداول بعض المواقع الإلكترونية، خبرا يتحدث عن إطلاق “هاشتاج” بعنوان شاومينج بيغشش ثانوية عامة” من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتوجيه رسائل لطلاب الثانوية العامة من بينها تسريب الامتحانات وأجوبتها قبل موعد بدءها بنحو 5 ساعات.

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الحكومة توفر فرص عمل للمصريين العائدين من ليبيا

أتاحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فرص عمل للمصريين الـ23 الذين عادوا مؤخرا من ليبيا بعد إعادة السلطات المصرية لهم بتوجيهات من القيادة السياسية.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، بيانا أوضحت فيه تولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إتاحة فرص العمل سواء عن طريق إلحاقهم بالمشروعات الإنتاجية أو مساعدتهم في أن يبدأوا مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق توفير الدعم الفني أو التمويل المطلوب لبدء هذه المشروعات.

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نقل طالب ثانوية عامة للمستشفى بعد ارتفاع درجة في لجنة بشبرا الخيمة

نقل طالب بالصف الثالث الثانوي إلى المستشفى بعدما تعرض الطالب إلى ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة، خلال امتحان اللغة العربية، بإحدى لجان الثانوية العامة في شبرا الخيمة، ونقل بسيارة إسعاف.

وتعد إصابة الطالب هي الثالثة في محافظة القليوبية، بعدما أصيب الطالبة “ح.م” بالصف الثالث الثانوي بإغماء في لجنة مدرسة الثانوية بنات في بنها، عقب مرور أكثر من ساعة على امتحان اللغة العربية، ونقلت الطالبة إلى المستشفى.

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بعد تكدس الأهالي.. وزيرة الصحة توجه رسالة لحماية طلاب الثانوية العامة

طالبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة،وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم.

وجاءت مناشدة وزيرة الصحة خلال مشاركتها في الجولة التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي، بمجمع الملك فهد للمدارس بمنطقة مدينة نصر في محافظة القاهرة، وكان برفقته الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، من أجل متابعة سير العمل في اليوم الأول، وكذلك حتى يطمئنوا على التأمين الطبي واتباع كافة الإرشادات والإجراءات الوقائية للطلاب والمشرفين على الامتحانات.

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“الأرصاد” تحذر من طقس الاثنين: حار والعظمى 36 درجة

طقس الاثنين، أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، متوقعين أن تشهد البلاد طقسا حارا على القاهرة والوجه البحري، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد، في بيان صدر عن الهيئة اليوم، أن الطقس سيكون لطيفا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلًا على شمال وجنوب الصعيد، مع هبوب رياح معتدلة تكون نشطة أحيانًا على السواحل الشمالية، وبعض المناطق من جنوب البلاد.

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