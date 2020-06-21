بعد تكدس الأهالي.. وزيرة الصحة توجه رسالة لحماية طلاب الثانوية العامة

طالبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة،وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم.

وجاءت مناشدة وزيرة الصحة خلال مشاركتها في الجولة التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي، بمجمع الملك فهد للمدارس بمنطقة مدينة نصر في محافظة القاهرة، وكان برفقته الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، من أجل متابعة سير العمل في اليوم الأول، وكذلك حتى يطمئنوا على التأمين الطبي واتباع كافة الإرشادات والإجراءات الوقائية للطلاب والمشرفين على الامتحانات.

وأكدت وزيرة الصحة أن هناك متابعة طبية مستمرة للطلاب في اللجان طوال فترة انعقاد الامتحانات، إلى جانب الإشراف على الإجراءات الوقائية واتباع إجراءات التباعد.

انطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة التي يؤديها نحو 653 ألف طالب وطالبة، وهم موزعين على 3313 لجنة على مستوى الجمهورية، بمشاركة 168 ألف مراقب وملاحظ، وتصحح امتحانات الثانوية العامة هذا العام في 49 كنترولا، بمشاركة 33434 مصححا.

وكان مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قال عقب تسريب شاومينج لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، إن الوزارة تتبع صفحات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل إغلاقها وضبط المسؤولين عنها، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لترويجهما لتسريب امتحانات الثانوية العامة من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.