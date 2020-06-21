“الأرصاد” تحذر من طقس الاثنين: حار والعظمى 36 درجة

طقس الاثنين، أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، متوقعين أن تشهد البلاد طقسا حارا على القاهرة والوجه البحري، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد، في بيان صدر عن الهيئة اليوم، أن الطقس سيكون لطيفا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلًا على شمال وجنوب الصعيد، مع هبوب رياح معتدلة تكون نشطة أحيانًا على السواحل الشمالية، وبعض المناطق من جنوب البلاد.

وأكد خبراء الهيئة أن البلاد سوف تتأثر بمرتفع العروض الوسطى من شمال البلاد حتى القاهرة، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وعن حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف، وتكون الرياح سطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة “36 – 22″، الإسكندرية “29 – 20″، قنا “43 – 28″، الأقصر “44 – 27″، أسوان “44 – 29”.

وذكر خبراء الهيئة، أن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ستكون على القاهرة والوجه البحري”75 – 30″، السواحل الشمالية “80 – 40″، شمال الصعيد “45 – 20″، وجنوب الصعيد “30 – 15”.