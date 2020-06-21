أول تعليق من وزير التعليم على تكدس أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي علق على تداول صور لتكدس أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة، في اليوم الأول من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية.

وأكد وزير التربية والتعليم، في تصريحات صدرت عنه على جروب التعليم مشروع مصر القومي على “واتساب”، أن الوزارة مسؤولة عن التعليم وداخل المدارس فقط، مشيرا إلى أن تصرفات أولياء الأمور ليست من مسؤوليات الوزارة، حيث إن واجبهم نحو أبنائهم أن يكونوا قدوة لهم، ويلتزموا بما طالبنا به وهو عدم التواجد أمام المدارس لكن “لا حياة لمن تنادي”.

وأضاف طارق شوقي، أن الوزارة نبهت على المديريات والإدارات واللجان بشأن التنظيم الداخلي، والتباعد داخل اللجان والالتزام بالإجراءات الوقائية وهذا من واجبنا، مشيرا إلى أنه الوقت حان لمواجهة مشكلاتنا، والتفكير في كيف يتحمل كل منا مسؤوليته؟ ولا نلقي باللوم دائمًا على الطرف الآخر.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن السلوك الذي تعكسه الصور “سلوك مجتمعي” في كل شيء، على الرغم من كل التحذيرات والإجراءات، متسائلا: “إذا كان هؤلاء يخافون من كورونا ويطلبون التأجيل فهل هذا تصرف أحد يخشى من كورونا؟”.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، امتحانات الثانوية، ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية في تمام الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة ١ ظهرا، واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كوورنا، لحماية الطلاب من العدوى.

يؤدي امتحانات الثانوية العامة نحو 653 ألف طالب وطالبة، وهم موزعين على 3313 لجنة على مستوى الجمهورية، بمشاركة 168 ألف مراقب وملاحظ، وتصحح امتحانات الثانوية العامة هذا العام في 49 كنترولا، بمشاركة 33434 مصححا.

وكان مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قال عقب تسريب شاومينج لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، إن الوزارة تتبع صفحات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل إغلاقها وضبط المسؤولين عنها، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لترويجهما لتسريب امتحانات الثانوية العامة من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.