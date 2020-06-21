بيان هام لرئيس الوزراء بخصوص توفير أدوية كورونا للمواطنين

أدوية كورونا تشغل بال المواطنين، وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح يتابع باستمرار ملف كورونا، موضحا أن الرئيس وجه تكليفاتٍ بتوفير الأدوية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وغيره من الأمراض.

وطمأن رئيس الوزراء المصريين بأن الحكومة تعمل على توفير مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، موضحا: “لا داعي لتخزين الأدوية على الإطلاق”.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الظواهر السلبية حدثت من قبل مع بدايات الحظر، بشراء وتخزين السلع التموينية، مشيرا إلى أن الحكومة وقتها أكدت أن السلع متوفرة في كل الأسواق والسوبر ماركت وكذا المولات، وأنه لا داعي أبدا للتفكير في التخزين.

وتابع: “الحمد لله لم تحدث أزمة في أي سلعة يحتاجها المصريون.. وبالتالي نطالب كل المصريين بعدم تكرار هذه الظواهر السلبية مرة أخرى لأن وزارة الصحة توفر الدواء المطلوب لمصابي كورونا مجانًا”.

من جانبه أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة وفّرت المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكول العزل المنزلي لفيروس كورونا، مشيرا إلى الكميات التي جرى توريدها للسوق المحلية خلال الفترة من 8 – 17 يونيو2020، والتي جرى ضخها من الشركات المنتجة وفي مختلف مراحل التوزيع حالياً.

وأوضح أنه جرى ضخ 982 ألفا و568 عبوة أزيثرومايسين أقراص، ونحو 474 ألفا و401 زجاجة أزيثرومايسين شراب، ونحو مليونين و800 ألف و781 عبوة باراسيتامول أقراص، ونحو 650 ألف زجاجة باراسيتامول شراب، ونحو مليون و8 آلاف و700 شريط زنك أقراص، ونحو مليون و228 ألفا و442 عبوة فيتامين سي أقراص، و95 ألف عبوة فيتامين سي-زنك أقراص.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن الكميات المشار إليها هي بخلاف ما جرى إتاحته لهيئة الشراء الموحد لصالح وزارة الصحة، وكذا وزارة التعليم العالي والجهات الأخرى، موضحا أن هيئة الدواء المصرية استوردت كميات من المواد الخام الدوائية خلال الفترة من 8 – 17 يونيو2020، من أجل الحفاظ على المخزون الآمن منها، وتضمنت نحو 45 مليون شريط “10 أقراص” باراسيتامول، و786 ألف علبة “5 أقراص” أزيثرومايسين، و5 ملايين شريط “10أقراص” فيتامين سي، و7 ملايين شريط “10 أقراص” زنك.

وطالب رئيس هيئة الدواء المصرية جموع المصريين بعدم تخزين الأدوية، لأنها متاحة للجميع، ويجرى العمل على توفير مخزون كافٍ منها، لذا لا داعي لتخزينها، خصوصًا أنه لن يحتاج إليها سوى المرضى، ووزارة الصحة توفر الدواء مجانًا للمصابين، بل ويتم توصيله إلى مرضى العزل المنزلي، ومخالطيهم، مجانًا حتى المنزل، أو توفيره في الوحدات الصحية.

جاء ذلك خلال تلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، تقريرا من الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال الفترة من 8 يونيو حتى 17 يونيو؛ لتأمين احتياجات المواطنين والدولة من المستحضرات الدوائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.