هل ترفع الحكومة أسعار البنزين في يوليو المقبل؟

أسعار البنزين الأمر الشاغل دائما لأذهان المواطنين نظرا لما يترتب عليها، وعليه فإن مصدر حكومي توقع تثبيت الحكومة لأسعار البنزين خلال الاجتماع المقبل للجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية المقرر انعقادها الشهر المقبل.

وأشار المصدر إلى اجتماع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، المقرر له في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، من أجل بحث التقرير الخاص بتسعير المواد البترولية واتخاذ القرار النهائي.

ومن المقرر أن يعرض القرار النهائي لوزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء حتى يصدر قراره النهائي بشأن تحديد أسعار المواد البترولية الجديدة.

وحسب تصريحات المصدر، فمن المفترض أن يتضمن التقرير التغيرات التي شهدتها أسعار البترول العالمية، إلى جانب تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه والتي بدأت تشهد ارتفاعا مع نهاية الشهر الماضي.

تثبيت أسعار البنزين، هو ما يتوقعه المصدر أن يحدث خلال الاجتماع، رغم ما تشهده أسعار البترول العالمية من ارتفاع في الوقت الحالي، حيث سجل في حدود 40 دولارًا للبرميل، وأيضا ارتفاع الدولار فوق مستوى 16 جنيها، وتلك هي العوامل الأساسية المؤثرة في تكلفة إنتاج المواد البترولية.

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، كانت قد أعلنت خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا فقط في بداية شهر أبريل الماضي، حتى تصل إلى 8.50 جنيه للتر بنزين 95 بدلا من 8.75 جنيه، و7.50 جنيه للتر بنزين 92 بدلا من 7.75 جنيه، و6.25 جنيه للتر بنزين 80 بدلا من 6.50 جنيه.

كما تضمن قرار اللجنة تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه للطن.

وقررت اللجنة في شهر أبريل الماضي تخفيض أسعار البنزين 25 قرشا فقط، مع الإبقاء على أسعار السولار والبوتاجاز، دون أن تتغير، وكان ذلك على الرغم من انخفاض أسعار البترول العالمية بشدة منذ بداية العام، وحينها قالت الحكومة وقتها أن ذلك حدث تجنيبا لبعض الموارد من أجل مواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد، وكذلك تحسبا لتذبذب أسعار البترول.

ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد قرر تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ليكون ذلك اعتبارا من نهاية يونيو 2019، كمان أن لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تتولى متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، حتى يربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، ما عدا قطاعي الكهرباء والمخابز.