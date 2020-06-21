موجز السادسة: تراجع أسعار الدولار في البنوك.. وبيان هام لرئيس الوزراء.. وحقيقة رفع أسعار البنزين في يوليو.. وتراجع إصابات فيروس كورونا في السعودية

موجز السادسة: تراجع أسعار الدولار في البنوك.. وبيان هام لرئيس الوزراء.. وحقيقة رفع أسعار البنزين في يوليو.. وتراجع إصابات فيروس كورونا في السعودية

نرصد لكم أهم الاخبار في مصر والعالم خلال الساعات الماضية، حيث تراجع سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية، وبيان هام لمجلس الوزراء بخصوص توفير الأدوية للمواطن.. وتراجع إصابات فيروس كورونا في السعودية والمزيد خلال السطور التالية:

الاشتباه بإصابة مراقب لجنة ثانوية عامة في المنوفية بفيروس كورونا

استبعدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية مراقب من لجنة امتحان الثانوية العامة بسبب الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حسب مصدر بالمديرية.

وقال المصدر، إنه تم استبعاد مراقب في لجنة من لجان الثانوية العامة التابعة لمركز بركة السبع من أعمال المراقبة بالامتحانات، بسبب الاشتباه في إصابته بكورونا.

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أول تعليق من وزير التعليم على تكدس أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي علق على تداول صور لتكدس أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة، في اليوم الأول من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية.

وأكد وزير التربية والتعليم، في تصريحات صدرت عنه على جروب التعليم مشروع مصر القومي على “واتساب”، أن الوزارة مسؤولة عن التعليم وداخل المدارس فقط، مشيرا إلى أن تصرفات أولياء الأمور ليست من مسؤوليات الوزارة، حيث إن واجبهم نحو أبنائهم أن يكونوا قدوة لهم، ويلتزموا بما طالبنا به وهو عدم التواجد أمام المدارس لكن “لا حياة لمن تنادي”.

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إذا شعرت بالإعياء.. تعرف على إجراءات استكمال امتحانات الثانوية العامة

انطلقت في العاشرة من صباح اليوم امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بتأدية الامتحان في مادة اللغة العربية.

وحول استكمال الطالب امتحانه إذا شعر بحالة إعياء داخل اللجنة، أن المعيار يحدد وفقا لرؤية المسؤول الصحي الموجود في اللجنة وذلك حسب الحالة الصحية للطالب.

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بيان هام لرئيس الوزراء بخصوص توفير أدوية كورونا للمواطنين

أدوية كورونا تشغل بال المواطنين، وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح يتابع باستمرار ملف كورونا، موضحا أن الرئيس وجه تكليفاتٍ بتوفير الأدوية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وغيره من الأمراض.

وطمأن رئيس الوزراء المصريين بأن الحكومة تعمل على توفير مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، موضحا: “لا داعي لتخزين الأدوية على الإطلاق”.

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هل ترفع الحكومة أسعار البنزين في يوليو المقبل؟

أسعار البنزين الأمر الشاغل دائما لأذهان المواطنين نظرا لما يترتب عليها، وعليه فإن مصدر حكومي توقع تثبيت الحكومة لأسعار البنزين خلال الاجتماع المقبل للجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية المقرر انعقادها الشهر المقبل.

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أسعار الدولار تنخفض في 8 بنوك أمام الجنيه اليوم الأحد

شهدت معظم البنوك في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 انخفاضاً جديداً في أسعار الدولار الأمريكي مقابل عملة الجنيه المصري، حيث تراجع سعر صرف عملة الدولار في 8 بنوك كاملة، أما البنوك الأخرى المتبقية فقد استقر فيها كما كان عليه الوضع يوم أمس السبت.

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تراجع معدلات كورونا في السعودية اليوم بشكل ملحوظ وارتفاع نسب التعافي

يبدو أن المملكة العربية السعودية باتت على الطريق الصحيح خلال الأيام القليلة الماضية إلى غاية اليوم، من أجل الانتصار أخيراً على أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك يرجع بدون أدنى شك إلى المعدلات اليومية سواء للمصابين أو الوفيات أو حتى المتعافين التي كشفت عنها وزارة الصحة السعودية.

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واين روني يقدم نصيحة هامة لمحمد صلاح بشأن أسلوب اللعب الخاص به

حرص النجم الإنجليزي المخضرم واين روني مهاجم نادي ديربي كاونتي الإنجليزي حالياً على توجيه نصيحة في غاية الأهمية إلى النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك قبل ساعات قليلة فقط لا غير من مباراة ديربي الميرسيسايد التي سوف تجمعه مع مضيفه فريق إيفرتون في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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